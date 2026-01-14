قۇرمانى نەگە مۇزداتىپ بارىپ جەۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - قۇرمانىڭ اۋىز قۋىراتىن تۇتقىر ءدامىن ازايتۋدىڭ ەڭ قاراپايىم ءتاسىلدىڭ ءبىرى - ونى مۇزداتۋ. كوپشىلىك بۇل ءادىستى قولدانعانىمەن، ونىڭ ناقتى سەبەبىن بىلە بەرمەيدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءبارى جەمىستىڭ ىشكى حيميالىق ۇدەرىستەرىنە بايلانىستى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
قۇرمانىڭ تۇتقىر، اۋىز قۋىراتىن اسەرى تانينگە بايلانىستى. تانين - وسىمدىكتى زيانكەستەردەن قورعاۋ ءۇشىن تۇزىلەتىن تابيعي قوسىلىستار. ولار اۋىز قۋىسىنداعى اقۋىزدارمەن بايلانىسىپ، قۇرعاقتىق پەن تارتىلا ءتۇسۋ سەزىمىن تۋدىرادى. اسىرەسە پىسپەگەن قۇرمادا تانيندەردىڭ مولشەرى جوعارى بولادى.
جەمىس پىسكەن سايىن تانيندەردىڭ بەلسەندىلىگى تومەندەپ، ءدامى جۇمسارادى. مۇزداتۋ وسى تابيعي ءپىسۋ پروتسەسىن جەدەلدەتەدى. تومەن تەمپەراتۋرانىڭ اسەرىنەن قۇرمانىڭ جاسۋشا قابىرعالارى بۇزىلىپ، تانيندەر ەرىمەيتىن كۇيگە وتەدى. مۇنداي جاعدايدا ولار اۋىزداعى اقۋىزدارمەن ارەكەتتەسپەي، اۋىز قۋىراتىن اسەرىن جوعالتادى.
سونىمەن بىرگە مۇزداتۋ مەن ەرىتۋ كەزىندە فەرمەنتتەر بەلسەندىرىلىپ، كۇردەلى كومىرسۋلار قاراپايىم قانتتارعا اينالادى. سونىڭ ناتيجەسىندە قۇرما جۇمساق ءارى ءتاتتى دامگە يە بولادى، ءتىپتى تولىق پىسپەگەن بولسا دا.