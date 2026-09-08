قۇرلىقتاعى اسكەري قۋات: قازاقستان الەمدىك رەيتينگتە قاي ورىندا؟
استانا.قازاقپارات - قازاقستان قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ قارۋ-جاراعىنداعى بروندالعان تەحنيكا سانى بويىنشا الەمنىڭ ۇزدىك 40 ەلىنىڭ قاتارىنا كىرەدى.
Global Firepower دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلىمىزدىڭ اسكەري قۇرىلىمدارىندا 17 مىڭنان استام بروندالعان ماشينا بار.
قازىرگى سوعىستاردا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى، جوعارى دالدىكتەگى قارۋ-جاراق پەن باسقارىلاتىن وق-دارىلەردىڭ ءرولى ايتارلىقتاي ارتقانىنا قاراماستان، بروندالعان تەحنيكا قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ جاۋىنگەرلىك قابىلەتىن ايقىندايتىن ماڭىزدى قۇرالداردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
برونەترانسپورتەرلەر مەن جاياۋ اسكەردىڭ جاۋىنگەرلىك ماشينالارى ساربازداردى قورعاپ قانا قويماي، ولاردىڭ ۇرىس الاڭىنداعى موبيلدىگىن ارتتىرادى، اتىس قولداۋىن قامتاماسىز ەتەدى جانە قورعانىس شەبىن بۇزىپ ءوتۋ كەزىندە قولدانىلادى.
رەيتينگ قالاي جاسالادى؟
الەم ەلدەرىنىڭ اسكەري الەۋەتىن سالىستىراتىن Global Firepower اناليتيكالىق جوباسى جىل سايىن مەملەكەتتەردىڭ جيىنتىق اسكەري قۋاتىنا قاتىستى بەيرەسمي رەيتينگ جاريالايدى.
قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ بروندالعان تەحنيكاسىن ەسەپتەۋ كەزىندە برونەترانسپورتەرلەر، جاياۋ اسكەردىڭ جاۋىنگەرلىك ماشينالارى، دەسانتتىق جاۋىنگەرلىك ماشينالار، جول تالعامايتىن بروندالعان اۆتوموبيلدەر، مينادان قورعالعان ماشينالار، سونداي-اق ينجەنەرلىك، جابدىقتاۋ جانە اتىس قولداۋ تەحنيكالارى قامتىلادى.
بۇل كورسەتكىشكە تانكتەر مەن وزدىگىنەن جۇرەتىن ارتيللەريالىق قوندىرعىلار كىرمەيدى. جالپى رەيتينگتە الەمنىڭ 145 مەملەكەتى قاراستىرىلعان.
قازاقستان ت م د ەلدەرى اراسىندا ەكىنشى ورىندا
بەرىلگەن باعالاۋ بويىنشا، ت م د مەملەكەتتەرى اراسىندا بروندالعان تەحنيكا سانى جاعىنان رەسەي كوش باستاپ تۇر. 2025-جىلدىڭ سوڭى مەن 2026 -جىلدىڭ باسىنداعى دەرەكتەر بويىنشا، رەسەي قارۋلى كۇشتەرىندە 126512 بروندالعان ماشينا بار. بۇل كورسەتكىشپەن ەل الەمدە ءتورتىنشى ورىن الادى.
ال قازاقستان ت م د ەلدەرى اراسىندا ەكىنشى، الەمدىك رەيتينگتە 38-ورىنعا ورنالاسقان. قازاقستانداعى بروندالعان تەحنيكانىڭ جالپى سانى 17460 بىرلىك دەپ باعالانادى.
بۇل كورسەتكىش قازاقستانعا ءبىرقاتار مەملەكەتتەن جوعارى تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ماسەلەن، اۆستراليادا – 17118، فينليانديادا – 14866، رۋمىنيادا – 13266، نورۆەگيادا – 11441، پورتۋگاليادا – 10419، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە – 8982، ال چەحيادا 6275 بروندالعان ماشينا بار.
ت م د كەڭىستىگىندە قازاقستاننان كەيىن ازەربايجان ورنالاسقان. ول 14448 تەحنيكامەن الەمدە 45-ورىندا. وزبەكستان - 8692 تەحنيكامەن 63-ورىندا، بەلارۋس - 6820 تەحنيكامەن 74-ورىندا، قىرعىزستان - 5372 تەحنيكامەن 86-ورىندا. ال ارمەنيا 1412 بروندالعان ماشينامەن الەمدىك رەيتينگتىڭ 119-ساتىسىندا تۇر.
الەمدە ا ق ش كوش باستاپ تۇر
بروندالعان تەحنيكا سانى بويىنشا الەمدىك رەيتينگتىڭ ءبىرىنشى ورنىن امەريكا قۇراما شتاتتارى يەلەنگەن. ا ق ش ارمياسى مەن باسقا دا اسكەري قۇرىلىمدارىنداعى مۇنداي تەحنيكانىڭ جالپى سانى شامامەن 409660 بىرلىككە جەتەدى.
الەمدىك العاشقى وندىق مىناداي:
ا ق ش - 409660؛
ءۇندىستان - 163554؛
قىتاي - 152040؛
رەسەي - 126512؛
وڭتۇستىك كورەيا - 117460؛
فرانسيا - 110784؛
تۇركيا - 98193؛
ۇلى بريتانيا - 94064؛
يتاليا - 87364؛
گەرمانيا - 87338.
وسى كورسەتكىش بويىنشا قازاقستان الەمدىك كوشباسشىلاردان ەداۋىر ارتتا بولعانىمەن، 17460 بىرلىك تەحنيكامەن العاشقى 40 مەملەكەتتىڭ قاتارىنا ەنىپ وتىر.
رەيتينگتىڭ سوڭىندا كىمدەر؟
بروندالعان تەحنيكاسى ەڭ از مەملەكەتتەردىڭ قاتارىندا بۋتان، بەنين، بەليز، ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسى، ماداگاسكار، سەررا- لەونە جانە يسلانديا بار.
بۋتاندا نەبارى 78، بەنيندە – 92، بەليزدە – 164، ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسىندا – 270، ماداگاسكاردا – 316، ال سەررا-لەونە مەن يسلانديادا 350 دەن بروندالعان تەحنيكا بار دەپ كورسەتىلگەن.
ايتا كەتەيىك، بروندالعان ماشينالاردىڭ جالپى سانى مەملەكەتتىڭ اسكەري قۋاتىن تولىق سيپاتتايتىن جالعىز ولشەم ەمەس. قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ ناقتى مۇمكىندىگى تەحنيكانىڭ زاماناۋيلىعىنا، ونىڭ تەحنيكالىق جاعدايىنا، جەكە قۇرامنىڭ دايىندىعىنا، اۋە قورعانىسى مەن ارتيللەرياعا، بارلاۋ جانە بايلانىس جۇيەلەرىنە، لوگيستيكاعا، سونداي- اق زاماناۋي ۇشقىشسىز جۇيەلەرمەن ىقپالداسۋ دەڭگەيىنە دە بايلانىستى.
دەگەنمەن Global Firepower كەلتىرگەن ساندىق كورسەتكىش بويىنشا قازاقستان بروندالعان تەحنيكا قورى جاعىنان ت م د كەڭىستىگىندەگى جەتەكشى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى جانە الەمنىڭ العاشقى 40 ەلىنىڭ قاتارىندا تۇر.
el.kz