قۇرلىق اسكەرى جاڭا فورماتتاعى جارىس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعى ەرەكشە سايىس ۇيىمداستىردى. وندا ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەردىڭ اسكەري وپەراتورلارى FPV درونداردى باسقارۋ شەبەرلىگىن كورسەتتى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل قولباسشىلىقتا ۇ ۇ ا قىزمەتى ءبىر جىل بۇرىن عانا قۇرىلسا دا، بۇگىندە جاۋىنگەرلىك دايىندىققا جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ تۇرعىسىنان جەتەكشى رول اتقارۋدا. قىزمەت باسشىسى پودپولكوۆنيك رومان قوجاحمەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا درونداردى بايلانىسشىلار، موتواتقىشتار، ينجەنەر- ساپەرلەر مەن مەحانيكالاندىرىلعان بولىمشەلەر بەلسەندى تۇردە پايدالانىپ كەلەدى. ولاردىڭ كومەگىمەن بارلاۋ جۇرگىزىلىپ، ارتيللەريالىق اتىستى تۇزەتۋ، شۇعىل جۇكتەردى جەتكىزۋ سياقتى تاپسىرمالار ورىندالادى.
- ءبىز درونداردىڭ قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋگە باسىمدىق بەردىك جانە وپەراتورلاردىڭ دايىندىق دەڭگەيىن بارىنشا شىنايى جاعدايعا جاقىن ورتادا تەكسەرۋ ءۇشىن وسىنداي جارىستاردى وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىق، - دەپ اتاپ ءوتتى پودپولكوۆنيك رومان قوجاحمەتوۆ.
سايىس اسەرلى ەكشن-شوۋعا ۇقسادى. ونىڭ ىشىندە ۇشقىشتار جوعارى جىلدامدىقپەن درونداردى جەرگە جاقىن ۇشىرىپ، تار وتكەلدەر ارقىلى وتكىزدى. سونىمەن بىرگە كۇردەلى مانيەۆرلەر جاساپ، ءبىر مەزەتتە كوماندالىق پۋنكتەرگە جوعارى ساپالى بەينەتاسپا جەتكىزە الدى. جاتتىعۋدىڭ شارىقتاۋ شەگى درونمەن 10 مەتردەن اسا بيىكتىكتەن برونەتەحنيكانىڭ قاقپاعى كولەمىندەگى نىساناعا وقۋ گراناتالارىن ءدال تيگىزۋ بولدى.
ەفرەيتور ۇلان سۋيدۋوۆ (12740 اسكەري ءبولىمى، سارىوزەك گارنيزونى)، ەفرەيتور شىڭعىسحان سەيداحمەتوۆ (66567 اسكەري ءبولىمى، قىزىلوردا گارنيزونى) جانە سەرجانت مۇحامەدجان قىرعىزالي (تاراز قالاسىنداعى 5- مەحانيزاتسيالانعان بريگادا) ەڭ جاقسى ناتيجەلەردى كورسەتتى. كوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىندى جانە «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعى اسكەرلەرى قولباسشىسىنىڭ كوشپەلى كۋبوگىن جاركەنت گارنيزونىنىڭ كومانداسى جەڭىپ الدى (74261 اسكەري ءبولىمى) .
«وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعى قۇرلىق اسكەرلەرىندە مۇنداي سايىستاردى العاش رەت ۇيىمداستىرۋشى بولىپ وتىر. «دروندار شايقاسى» فورماتى اسكەري كۇشتەر دەڭگەيىندە داستۇرگە اينالۋى مۇمكىن.
نازىم بولەسوۆا