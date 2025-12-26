قۇرعاق اۋانىڭ زيانى قانداي؟
استانا. قازاقپارات قۇرعاق اۋا جاي عانا جايسىزدىق ەمەس، دەنساۋلىققا قاۋىپ توندىرەتىن ماسەلە. پەرم پوليتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ساراپشىسى ۆالەري ليتۆينوۆتىڭ ايتۋىنشا، ىلعالدىڭ ازايۋى يممۋندىق قورعانىستى السىرەتىپ، تىنىس الۋ جولدارىنىڭ قىزمەتىن بۇزادى.
عىلىمي تۇرعىدان تۇسىندىرسەك، بۇل قۇبىلىستىڭ ءمانى تۇسىنىكتى. سۋىق اۋا جىلىتىلعان كەزدە ونىڭ سالىستىرمالى ىلعالدىلىعى كۇرت تومەندەيدى. جىلىتۋ ماۋسىمىندا تۇرعىن ۇيلەردە ىلعالدىلىق ءجيى %30 دان تومەن تۇسەدى، ال فيزيولوگيالىق تۇرعىدان قولايلى دەڭگەي - %40-60. ءدال وسى دياپازون تىنىس الۋ جولدارىنىڭ شىرىشتى قابىعىنىڭ قورعانىش جانە تازارتۋ قىزمەتىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ىلعال دەڭگەيى تومەندەگەندە ەڭ الدىمەن مۋكوزالدى يممۋنيتەت زارداپ شەگەدى. قالىپتى جاعدايدا شىرىش ۆيرۋستار مەن باكتەريالاردى ۇستاپ، ەپيتەلي كىرپىكشەلەرى ولاردى سىرتقا شىعارادى. ال اۋا قۇرعاعاندا، بۇل مەحانيزم ىستەن شىعادى: شىرىشتى قابىق كەۋىپ كەتەدى، پاتوگەندەر ۇزاق ساقتالىپ، اعزاعا وڭاي ەنەدى. سونىڭ سالدارىنان رەسپيراتورلىق ينفەكتسيالار جيىلەيدى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، %30 دان تومەن ىلعالدىلىق كەزىندە شىرىشتى قابىق جۇقارىپ، قورعانىش قاسيەتىن جوعالتادى. ال اللەرگياسى نەمەسە دەمىكپەسى بار ادامداردا بۇل تۇراقتى تىتىركەنۋ مەن اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنا اكەلەتىن تۇيىق شەڭبەر قالىپتاستىرادى.
تىم قۇرعاق اۋانىڭ بەلگىلەرى كوپشىلىككە تانىس - تاماقتىڭ قىشۋى، مۇرىننىڭ كەبۋى، كوزدە «قۇم» تۇرعانداي سەزىم، تەرىنىڭ قابىرشاقتانۋى، سەبەپسىز جوتەل مەن سوزىلمالى شارشاۋ. ۇزاق مەرزىمدە بۇل ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا، زەيىننىڭ تومەندەۋىنە جانە ينفەكسياعا قارسى كۇرەستىڭ السىرەۋىنە اسەر ەتەدى.