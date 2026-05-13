قۇربان شالۋ ءراسىمىن قاشىقتان وتكىزۋگە ارنالعان سايت ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى قۇربان شالۋ ءراسىمىن قاشىقتان وتكىزۋگە ارنالعان qurban.muftyat.kz سايتىن ىسكە قوستى.
مۇسىلمان قاۋىمىنىڭ قاسيەتتى ايت مەرەكەسىنە وراي بارشا قازاق ەلىن قۇربان ايت كۇنى جۇزەگە اساتىن قايىرىمدىلىق اكسياسىنا ۇلەس قوسۋعا شاقىرامىز. حالىققا، اسىرەسە ۇلكەن قالالاردا تۇراتىن جاماعاتقا وڭتايلى بولۋ ءۇشىن بيىل دا قۇربان شالۋ وفلاين جانە ونلاين فورماتتا جۇزەگە اسادى.
ايتا كەتسەك، ونلاين تۇردە قۇربان شالام دەۋشىلەر سايت ارقىلى قۇرباندىق مالىن تاڭداپ، Kaspi QR ارقىلى قاجەتتى قاراجاتتى اۋدارا الادى.
- قوي مەن ەشكىنى جەكە ادام، ال ءىرى قارا مەن تۇيە مالىن ءبىر نەمەسە 7 ادام بىرىگىپ شالسا بولادى. تاپسىرىسىڭىز ءساتتى وتسە ۇيالى تەلەفونىڭىزعا س م س حابارلاما كەلەدى. قۇرباندىق شالىنعان سوڭ ونىڭ فوتو جانە بەينە ەسەبى تاپسىرىس بەرۋشى كورسەتكەن نومىرگە جىبەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.