قۇربان ايت مال شالۋمەن عانا شەكتەلمەيدى: نۇرلان يمام ماڭىزدى ۇندەۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ (ق م د ب) كۇنتىزبەسىنە سايكەس 2026-جىلى قۇربان ايت 27-29-مامىر ارالىعىندا وتەدى.
وسى ورايدا نۇرلان يمام بايجىگىت ۇلى مەرەكەنىڭ ءمانىن ءتۇسىندىرىپ، پىكىر ءبىلدىردى. ونىڭ سوزىنشە، قۇربان ءسوزى اراب تىلىنەن اۋدارعاندا «جاقىنداۋ» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى، ياعني قۇدايىنا جاقىنداۋ.
«قۇرباندىقتىڭ ەڭ ۇلكەنى - ۇرپاعىن دۇرىس تاربيەلەۋ. جىل سايىن ءىرى قارا تۇيەنى شالا بەرىڭىز، ۇرپاعىڭىز يمانسىز، ارسىز، نامىسسىز، ءتىلسىز، جەتەسىز بولسا، قۇرباندىعىڭىز نە جاردەم الىپ كەلەدى؟! اباي اتامىز وسىنىڭ فورمۋلاسىن بەرىپ، «ارتىڭداعى بالاڭ جامان بولسا، قاي بالاڭنىڭ دۇعاسى ساعان جاردەم بەرەدى؟! ءوزىڭ جامان بولساڭ، قاي بالاڭنىڭ دۇعاسى سەنى قۇتقارادى؟! ءوزىڭ جاقسى بولساڭ، قاي قازاق ساعان دۇعا قىلمايدى؟!» دەيدى. ايتپاق بولعانىم: بۇگىندە قۇرباندىقتىڭ ەڭ ۇلكەنى - ۇرپاق تاربيەسى»، - دەدى ول.
قۇربان ايتتىڭ العاشقى كۇنى – 27-مامىر، بۇل كۇن - قازاقستاندا رەسمي دەمالىس كۇنى. 2026-جىلى قۇربان ايت سارسەنبىگە سايكەس كەلەدى، سوندىقتان ازاماتتاردى جۇمىس اپتاسىنىڭ ورتاسىندا قوسىمشا دەمالىس كۇنى كۇتىپ تۇر.
قۇربان ايت قانداي مەرەكە؟
قۇربان ايت - يسلامداعى باستى مەرەكەلەردىڭ ءبىرى. ول رامازان ايى اياقتالعاننان كەيىن 70 كۇننەن سوڭ اتاپ وتىلەدى. مەرەكە تاڭعى ايت نامازىنان باستالىپ، كەيىن قۇرباندىق شالىنادى. ەت وتباسى مۇشەلەرىنە، كورشىلەرگە، دوستارعا جانە كومەككە مۇقتاج جاندارعا تاراتىلادى.