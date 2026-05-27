قۇربان ايت-2026: ورتالىق ازيا ەلدەرىندە قوي باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قۇربان ايت قارساڭىندا ءداستۇرلى تۇردە ورتالىق ازيا ەلدەرىندە قۇرباندىققا شالىناتىن قويعا سۇرانىس ارتادى. تيىسىنشە مال باعاسى دا قىمباتتاي تۇسەدى.
قويدىڭ قۇنى ونىڭ تۇقىمىنا، سالماعىنا، جاسىنا، قوڭدىلىعىنا جانە ساتىلاتىن وڭىرىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
وزبەكستاندا قوي باعاسى ورتا ەسەپپەن 5-6 ميلليون سۋمعا جەتەدى (شامامەن 197-236 مىڭ تەڭگە).
قىرعىزستاندا قۇرباندىققا شالىناتىن جاس توقتى 18-25 مىڭ سومعا (97-138 مىڭ تەڭگە) ساتىلادى. ال ۇلكەنىرەك قويلاردىڭ باعاسى 28-35 مىڭ سومعا دەيىن جەتەدى (154-193 مىڭ تەڭگە).
تاجىكستاندا ءبىر قويدىڭ ورتاشا باعاسى - 3,5-5 مىڭ سوموني ارالىعىندا (182-260 مىڭ تەڭگە).
ال تۇرىكمەنستانداعى قۇرباندىققا ارنالعان قويلاردىڭ بيىلعى باعاسى تۋرالى اشىق اقپارات جاريالانباعان.
ءوز كەزەگىندە قازاقستاندا قوي باعاسى وڭىرلەرگە قاراي ايتارلىقتاي وزگەرىپ وتىرادى. ەل بويىنشا ەڭ ارزان جانە ەڭ قىمبات باعا اراسىنداعى ايىرماشىلىق 140 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ەڭ ارزان قويلار اقتوبە، قاراعاندى، ورال جانە شىمكەنت قالالارىندا ساتىلىپ جاتىر. بۇل وڭىرلەردە قوي باعاسى 60 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى.
ال ەڭ جوعارى باعا تۇركىستان قالاسىندا تىركەلدى. مۇندا قوي باعاسى 70 مىڭنان 200 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بارادى. ساتۋشىلار مۇنى مەرەكە كۇندەرى سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن، سونداي-اق مالدىڭ سالماعى، تۇقىمى جانە كۇتىم جاعدايىمەن بايلانىستىرادى.
ايتا كەتەيىك، استانادا قۇربان ايت كەزىندە مالدى اۋلادا سويۋعا تىيىم سالىنادى.
باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى قۇربان ايت - تەك ءدىني مەيرام ەمەس، سونداي-اق قوعامنىڭ بىرلىگىن نىعايتاتىن، ازاماتتار اراسىنداعى ءوزارا جاناشىرلىقتى ارتتىراتىن مەرەكە ەكەنىن ايتتى.