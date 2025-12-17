قۇقىقتىق ءتارتىپ: ءۇش كۇندە ىزدەۋدە جۇرگەن 12 ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىندە «قۇقىقتىق ءتارتىپ» ءىس-شاراسى قورىتىندىلاندى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە كولىك ينفراقۇرىلىمى نىساندارىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا وسى جىلدىڭ 11-13-جەلتوقسان ارالىعىندا كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى رەسپۋبليكالىق «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسىن وتكىزدى. ءۇش كۇندە 1200 دەن استام قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى.
شارا بارىسىندا كولىك پوليتسەيلەرى 13 قىلمىس پەن قىلمىستىق تەرىس قىلىقتى تىركەدى. ولاردىڭ 12 ى «ءىزىن سۋىتپاي» اشىلدى. جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى اياسىندا ىزدەۋدە جۇرگەن 12 ادام ۇستالدى.
- ءىس-شارا كەزىندە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ناتيجەسىندە 1245 ازامات جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ەڭ كوپ تىركەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار: قوعامدىق ورىنداردا ءتيىسۋ - 108 فاكتى، سونداي-اق الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى ءىشۋ جانە قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ - 96 فاكتى. سونىمەن قاتار تۇنگى ۋاقىتتا كولىك نىساندارىندا زاڭدى وكىلدەرىنىڭ ەرىپ ءجۇرۋىنسىز 24 كامەلەتكە تولماعان انىقتالدى. ولاردىڭ 14 ى كامەلەتكە تولماعانداردى بەيىمدەۋ ورتالىعىنا ورنالاستىرىلدى. سونداي-اق كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋ دەرەكتەرى دە انىقتالىپ، 49 شەتەل ازاماتى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا پروفيلاكتيكالىق شارانى وتكىزۋگە كينولوگيالىق قىزمەت ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تارتىلىپ، قىزمەتتىك-ىزدەستىرۋ يتتەرىمەن جەدەل قىزمەت كورسەتۋ اۋماقتارىندا پاترۋلدەۋ جۇرگىزدى. كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى كولىك نىساندارىندا قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرا بەرەدى.
