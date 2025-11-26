قۇنى - 8 ميلليارد تەڭگە: اقتوبە وبلىسىندا مۇناي ءونىمىن شەتەلگە زاڭسىز تاسىمالداعاندار ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مۇناي ونىمدەرىن ۇرلاۋ، زاڭسىز تاسىمالداۋ جانە كونتراباندا فاكتىلەرىن انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر، - دەپ جازدى Polisia.kz.
قاراشا ايىندا اقتوبە وبلىسىندا پوليتسەيلەر مۇناي وڭدەۋدىڭ باستاپقى ءونىمىن جالعان قۇجاتتار ارقىلى ۇرلاۋ جانە تاسىمالداۋمەن اينالىسقان ادامدار توبىنىڭ ارەكەتىن اشكەرەلەدى. ەكى وڭىردە ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ نۇسقاۋىمەن شامامەن 60 توننا مۇناي ءونىمىن زاڭسىز تاسىمالداعان جۇك كولىكتەرىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرى ۇستالدى.
تۇرعىن ۇيلەر مەن ءبىر كاسىپورىندا جۇرگىزىلگەن تىنتۋلەر بارىسىندا شامامەن 400 توننا مۇناي ءونىمى، سونداي-اق اتىس جانە گاز قارۋلارى، زاڭعا قايشى وپەراتسيالاردى راستايتىن قۇجاتتار تاركىلەندى. باسقا قىلمىستىق ءىس شەڭبەرىندە شەتەلگە مۇناي ونىمدەرىن كونتراباندالىق جولمەن شىعارۋ ارناسىنا تارتىلعان كومپانيانىڭ قىزمەتى تەكسەرىلىپ جاتىر. الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا كاسىپورىن قۇنى شامامەن 8 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 30 مىڭ توننادان استام جانارمايدى ەكسپورتتاعان.
قازان ايىندا مەملەكەتتىك شەكاراداعى تەمىرجول وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ بىرىندە وسى كومپانياعا تيەسىلى، كورشى مەملەكەتكە 300 توننا جانارماي الىپ بارا جاتقان ءتورت ۆاگون انىقتالدى. انىقتالعان بارلىق دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندالدى.
تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە مالىمەتتەر جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ءىىم مۇناي ونىمدەرىن ۇرلاۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا مۇناي ءونىمىن كونتراباندالاعان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى سوتتالدى.
قازاقستان 7 جىلدا 6 ميلليون توننا مۇناي ءونىمىن سىرتتان ساتىپ العان.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا