قۇنى 79 ميلليون تەڭگە: مەملەكەت ەسەبىنەن جاسالاتىن ەڭ قىمبات وتالار
استانا. KAZINFORM - قۇنى 79 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى ەڭ قىمبات وپەراتسيالار بۇگىندە بارلىق قازاقستاندىققا قولجەتىمدى. بۇل تۋرالى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستاندا جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك (ج ت م ك) بارعان سايىن قولجەتىمدى جانە ناتيجەلى بولىپ وتىر، بۇل مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى ەسەبىنەن ەڭ كۇردەلى جانە قىمبات ارالاسۋلاردى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەڭ قىمبات جوعارى تەحنولوگيالىق وپەراتسيا كومەكشى جۇرەك جۇيەسىن يمپلانتاتتاۋ بولدى - ونىڭ قۇنى 79 ميلليون تەڭگە.
2025-جىلدىڭ 11 ايىندا مۇنداي جۇيەلەر 59 پاتسيەنتكە ورناتىلدى، ولاردىڭ كوپشىلىگى ءۇشىن وپەراتسيا ءومىر ءسۇرۋدىڭ جالعىز مۇمكىندىگى بولدى.
قۇنى بويىنشا ەكىنشى ورىندا - اللوگەندى گەموپوەتيكالىق ءدىڭ جاسۋشالارىن ترانسپلانتاتتاۋ: ءبىر جاعدايدا 17,4 ميلليون تەڭگە، بارلىعى 117 وپەراتسيا ورىندالدى.
سونىمەن قاتار، جوعارى تەحنولوگيالىق ارالاسۋلار ەڭ تانىمال بولدى:
اۆتوماتتى كارديوۆەرتەر- دەفيبريللياتوردى يمپلانتاتتاۋ - 1963 جاعداي؛
باس جانە مويىن تامىرلارىنىڭ ەندوۆاسكۋليارلىق ەمبوليزاتسياسى جانە وككليۋزياسى -1463 جاعداي؛
ۇرىقتىڭ ءدىڭ جاسۋشالارىن ترانسپلانتاتتاۋ -1384 جاعداي.
جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق كومەكتىڭ بولىگى جانە دياگنوستيكا مەن تەراپيانىڭ يننوۆاتسيالىق، عىلىمي نەگىزدەلگەن جانە قاۋىپسىز ادىستەرىن قولدانا وتىرىپ، كۇردەلى اۋرۋلاردى ەمدەۋدە قولدانىلادى.
- بۇگىنگى تاڭدا ەلدە 82 جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق تەحنولوگيالار بار. ججبي تەراپيا، پەدياتريا، نەيروحيرۋرگيا، ونكولوگيا، كارديوحيرۋرگيا، تراۆماتولوگيا، ۋرولوگيا، اكۋشەرلىك جانە گينەكولوگيا، سونداي-اق ترانسپلانتولوگيا سياقتى نەگىزگى كلينيكالىق باعىتتار بويىنشا كورسەتىلەدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا 120 دان استام مەديتسينالىق ۇيىم حالىققا جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.
تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى شەڭبەرىندە 1,6 مىڭنان استام پاتسيەنتكە وپەراتسيا جاسالدى، مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى بويىنشا - 17,5 مىڭعا جۋىق.
وتەلگەن شىعىنداردىڭ جالپى كولەمى 79 ميلليارد تەڭگەنى، ءبىر جاعدايدىڭ ورتاشا قۇنى 4,1 ميلليون تەڭگە بولدى، - دەلىنگەن د س م حابارلاماسىندا.
جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەكتى دامىتۋ جانە كەڭەيتۋ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى، بۇل ءومىردى ساقتاپ قالۋعا، مۇگەدەكتىكتى ازايتۋعا جانە پاتسيەنتتەردى ەڭ اۋىر دياگنوزدارمەن دە تولىققاندى ومىرگە قايتارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە ءولىم-ءجىتىم ازايىپ، ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ارتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.