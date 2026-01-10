قۇندى قولجازبا
استانا. قازاقپارات - جۋىردا ۇلى ويشىل، اقىن، ءدىن ۋاعىزداۋشى ءھام تۇركىلىك سۋفيزم باعىتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى قوجا احمەت ياساۋيدىڭ «ديۋاني حيكمەت» كىتابىنىڭ بەيمالىم باسىلىمى تابىلدى.
قۇندى جادىگەر بۇدان ەكى عاسىر بۇرىن 1834-جىلى جاريالانىپ، مۇقيات ساقتالعان. كىتاپتىڭ قاعازى قالىڭ ءارى مۇقاباسىندا تاڭبا بار. حيكمەت اراب-پارسى تىلدەرىندە شاعاتاي داستۇرىنە ساي جازىلعان. جالپى سانى 120 حيكمەتتەن تۇرادى. مۇرا قازىر «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۋزەي-قورىعى مەكەمەسىنىڭ قورىنا ءوتىپتى.
مالىمەتتى ناقتىلاي ءتۇسۋ ءۇشىن قولجازباعا عىلىمي ساراپتاما جاساعان مامان «ياساۋي تانۋ» عىلىمي ورتالىعىنىڭ باسشىسى سايپۋللا موللاقاناعات ۇلىنا حابارلاسقانىمىزدا: «تابىلعان كىتاپ 120 حيكمەتتەن تۇرادى. ونىڭ 39 ى بۇرىنعى ازىرەت سۇلتاننىڭ بۇرىنعى كىتاپتارىندا جازىلماعان تىڭ حيكمەتتەر. بۇل جادىگەرگە ءبىز اۋىل تۇرعىنى ەركىن ساپاروۆتىڭ باستاماسىمەن قول جەتكىزدىك. ويتكەنى مۇرا ەركىن اقساقالدىڭ تۋىسى تۇركىستان وبلىسى ساۋران اۋدانىنىڭ تۇرعىنى ءالىمجان رامازان ۇلىنىڭ ساندىعىندا ساقتاۋلى ەكەن. بۇل شاڭىراقتان ءبىز بارلىعى 17 قولجازبا مەن سيرەك كىتاپتار الدىق. سونىڭ ءبىرى - قوجا احمەت ياساۋيدىڭ حيكمەتتەرى. بۇنداي مۇرا بۇرىن-سوڭدى كەزدەسپەگەن ەدى» ، دەدى ول.
