قۇمار ويىنعا تاۋەلدىلەر ەسەپكە الىنباۋ ءۇشىن ايلاسىن اسىرىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - ناشاقورلىق پەن قۇمار ويىنعا تاۋەلدىلىكتىڭ الدىن الۋ، سوڭعى ءۇش جىلداعى قولدانىلىپ كەلە جاتقان شارالاردىڭ تيىمدىلىگى جانە تاۋەلدىلىككە بايلانىستى قۇقىقبۇزۋشىلىق ستاتيستيكاسى قارالدى.
- قازىر ديسپانسەرلىك ەسەپتە 891 ادام بار، ونىڭ ىشىندە 3 ءى كامەلەتكە تولماعان. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 8 پايىزعا تومەن. بيىل العاش رەت 34 ادام ەسەپكە الىندى، ولاردىڭ 19 ى سينتەتيكالىق ەسىرتكى تۇتىنۋشىلار. دەگەنمەن، العاش رەت ەسەپكە الىنعانداردىڭ ازايۋى شىنايى جاعدايدىڭ جاقسارعانىن بىلدىرمەيدى. بۇل كوبىنە مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋدىڭ تومەندىگىنە بايلانىستى. سونداي-اق كوپتەگەن ادامدار، اسىرەسە ويىنعا تاۋەلدىلەر، ەسەپكە الىنۋدان قورقىپ، انونيمدى كومەك كورسەتەتىن جەكەمەنشىك كلينيكالارعا جۇگىنەدى. انونيمدىلىكتىڭ بولماۋى اۆتوماتتى تۇردە ەسەپكە قويۋعا جانە قۇقىقتار شەكتەلۋىنە اكەلەدى، - دەدى ءاليا رۇستەموۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەكە كلينيكالاردان دەرەكتەردى بەرۋ تەتىگىنىڭ زاڭنامالىق دەڭگەيدە بولماۋى وبەكتيۆتى ستاتيستيكا قالىپتاستىرۋعا جانە ناۋقاستى باقىلاۋعا كەدەرگى كەلتىرەدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا كونسۋلتاتيۆتىك باقىلاۋ جۇرگىزۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرىن بەكىتكەن. بۇل ەرەجەگە سايكەس، زياندى پايدالانۋ - پسيحوبەلسەندى زاتتاردى مەديتسينالىق ەمەس ماقساتتا قولدانۋ سالدارىنان تۋىندايتىن فيزيكالىق، پسيحيكالىق جانە قۇقىقتىق ماسەلەلەردى قامتيدى، ءبىراق تاۋەلدىلىك سيندرومىنىڭ بەلگىلەرى بولمايدى. مۇنداي ناۋقاستار تۋرالى مالىمەتتەردەن (رەگيستر ديسپانسەرلىك ناۋقاستار) جۇيەسىنە تەك ستاتيستيكالىق ەسەپ ءۇشىن ەنگىزىلەدى جانە ولاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىنە اسەر ەتپەيدى. كونسۋلتاتيۆتىك باقىلاۋدى قارجىلاندىرۋ تەتىگى ءالى ازىرلەنبەگەن.
- بيىلعى جىلدىڭ باسىنان باستاپ پسيحوبەلسەندى زاتتاردى قولدانعان 360 ادام جانە ويىنعا تاۋەلدى 8 ادام كونسۋلتاتيۆتىك باقىلاۋعا الىندى. بۇل دياگنوز جىل بويى باقىلاۋدا بولۋدى كوزدەيدى. ەگەر رەتسيديۆ انىقتالسا، پاتسيەنت ديناميكالىق باقىلاۋ توبىنا اۋىستىرىلادى. جىل ىشىندە قايتالانعان جاعداي تىركەلىپ، قانىندا پسيحوبەلسەندى زاتتار بار ەكەنى راستالسا، ناۋقاس اۆتوماتتى تۇردە ديسپانسەرلىك ەسەپكە قويىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ءاليا رۇستەموۆانىڭ پىكىرىنشە، الداعى ۋاقىتتا ديسپانسەرلىك ەسەپتەگى پاتسيەنتتەر سانى ارتا بەرمەك.
بۇعان دەيىن، ەلىمىزدە لۋدومانيا دياگنوزى نەشە ادامعا قويىلعانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار 5 جىلدا ەسىرتكىگە تاۋەلدى جانداردىڭ سانى ازايعانىن حابارلاعانبىز.