قۇمار ويىن قالاي پايدا بولعان؟
استانا. قازاقپارات - ويىن بيزنەسى الەمدەگى ەڭ تانىمال جانە تابىستى بيزنەستىڭ ءبىرى ەكەنى جاسىرىن ەمەس.
جىل سايىن ويىن اۆتوماتتارى مەن كازينولاردىڭ يەلەرى تريلليونداعان دوللار تابىس تابادى. بۇنداي ويىندار قالاي پايدا بولدى، ولاردىڭ قانداي تۇرلەرى الەمدە كەڭ تارالعان؟ وسى سۇراقتارعا جاۋاپ ىزدەپ كوردىك.
تاريحشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قۇمارلانۋ ادامنىڭ قانىندا بار. بۇل ەجەلگى ادامداردىڭ اڭ اۋلاپ، ولاردى تۇزاققا تۇسىرگەن كەزدەن باستاپ پايدا بولعان. ياعني ءوز باعىڭدى سىناپ، ساتتىلىككە ەرەكشە نازار اۋدارۋ ءدال سول ۋاقىتتان باستالعان.
ەجەلگى ۋاقىتتا ەڭ كوپ تارالعان قۇمار ويىن - سۇيەكتەر. اراب تىلىندەگى «ازارت» ءسوزى «اززاحر» سوزىنەن شىققان، اۋدارعاندا «ويىنعا ارنالعان سۇيەكتەر» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. ارحەولوگتار ءالى كۇنگە دەيىن بۇل ويىننىڭ اتريبۋتتارىن الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن تاۋىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، سۇيەكتەر تەك ويىن-ساۋىق سيپاتىنا يە بولعان جوق. ولاردىڭ كومەگىمەن باقسىلار بولاشاقتى بولجاي العان، سونداي-اق داۋلار مەن باسقا دا ماسەلەلەردى شەشكەن.
سۇيەك قۇمار ويىنى ەجەلگى گرەتسيا ميفولوگياسىندا، ەجەلگى ءۇندىستاننىڭ ۆەدالارىندا، اراب قولجازبالارىندا جانە قىتاي جازبالارىندا دا كەزدەسەدى. بۇل جازبالاردا ادامداردىڭ قۇمار ويىندارعا تاۋەلدىلىگى تۋرالى وقۋعا بولادى. ولار تەك اقشا نەمەسە قۇندى زاتپەن شەكتەلمەي ادام ءومىرى مەن بوستاندىعىنا دا تاۋەكەل ەتىپ قۇمار ويىن ويناعان.
مىسالى، شىعىنىن تولەي الماعان نەمىستەر قۇلدىققا ساتىلعان. ايتا كەتۋ كەرەك، باي ادامدار دا، كەدەيلەر دە سۇيەكتەرمەن ويناعان. سوندىقتان قۇمارلىققا دەگەن قىزىعۋشىلىق تا ارتا تۇسكەن. وسىلايشا، كەدەي ادام بايىپ، ال باي ءبىر ساتتە كەدەيگە اينالىپ كەتۋى مۇمكىن بولعان.
ويىن كارتالارى
ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن شىعىس ازيادا ويىن كارتالارى پايدا بولدى. ولار باستاپقىدا اعاشتان، بامبۋكتان نەمەسە ءپىل سۇيەگىنەن جاسالعان جانە سۋرەتتەرى بار ۇزىن پاراقتارعا ۇقسايتىن. سودان كەيىن ولار قاعازعا تۇسە باستادى. ايتا كەتۋ كەرەك، ءۇندىستاندا كارتالار دوڭگەلەك ءپىشىندى، ال جاپونيادا ميديا قابىقتارى كارتا رەتىندە پايدالانىلدى، وندا تۇرمىستىق جاعدايلار، پوەزيا كورىنىستەرىن جانە جىل مەزگىلدەرىن بەينەلەيدى.
ەۋروپاداعى ويىن كارتالارى تۋرالى العاشقى دەرەكتەر XIV عاسىردا پايدا بولا باستاعان. اراب كارتالارى تاروعا ۇقسادى ونىڭ 4 ءماستيى (كۋبوكتار، تاياقتار، قىلىشتار جانە پەنتاكلدەر) بولعان، ولاردىڭ اراسىندا 56 كىشى اركان جانە 22 ۇلكەن كوزىرلەرى بولدى. ۋاقىت وتە كەلە كارتالاردىڭ سانى دا، ويىن ەرەجەلەرى دە وزگەردى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ويىن كارتالارىنداعى ءار فيگۋرانىڭ وزىندىك پروتوتيپى - بەلگىلى ءبىر تاريحي كەيىپكەر بار.
چەرۆتەر:
پاتشا - ۇلى كارل
حانىم - ادەمى ەلەنا (تروياندىق، سپارتاندىق)
ۆالەت - لا گير (ءجۇز جىلدىق سوعىس داۋىرىندەگى فرانسۋز قولباسشىسى)
ترەفتەر:
پاتشا - الەكساندر ماكەدونسكي
حانىم - گۆينيەۆرا (ارتۋر پاتشانىڭ ايەلى)
ۆالەت - لانسەلوت كولى (دوڭگەلەك ۇستەلدىڭ ءرىتسارى)
بۋبىندار:
پاتشا - داۆيد پاتشا
پاتشايىم - راحيلا حانشايىمى (كيەلى كىتاپتاعى كەيىپكەر)
ۆالەت - گەكتور (ترويان كنيازى، ترويان اسكەرىنىڭ باستىعى)
پيكتەر:
پاتشا - يۋلي سەزار
حانىم - افينا حانىم (دانالىق قۇدايى)
ۆالەت - ودجەر دانيالىق (ۇلى كارلدىڭ ءرىتسارى)
بارلىق ۋاقىتتا قۇمار ويىن بيزنەسىن جاقسى كورەتىندەر مەن دامىتقىسى كەلەتىندەر جانە وعان تىيىم سالۋعا تىرىسقاندار دا جەتەرلىك بولدى. 1765 -جىلى فرانسيادا رۋلەتكانىڭ العاشقى ءپروتوتيپى پايدا بولدى. ونىڭ اۆتورى - پوليتسيا قىزمەتكەرى گابريەل دە سارتين. نەگىزى ونەرتاپقىش الداۋ مۇمكىن بولمايتىن قۇرىلعى جاساعىسى كەلدى. ال باسقا دەرەك كوزدەرىندە العاشقى رۋلەتكانى ماڭگىلىك قوزعالتقىشتى ويلاپ تابۋعا تىرىسقان فرانسۋز ماتەماتيگى جانە فيلوسوفى پاسكال بولعانى جازىلعان.
العاشقى كازينو
«كازينو» ءسوزى يتاليان تىلىنەن اۋدارعاندا «ساياجاي ءۇيى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. موناكو كنيازدىگىنىڭ كنيازى چارلز گريمالدي قۇمار ويىن اۋەسقويلارى جينالاتىن ورىن اشۋعا باستاماشى بولعان. وسىلايشا 1863 -جىلى العاشقى كازينو اشىلدى.
ايتا كەتەيىك، 1895 -جىلى الەمدە «قارۋلى قاراقشى» دەپ اتالاتىن العاشقى ويىن اۆتوماتى پايدا بولدى. بۇل قۇرىلعىنى امەريكالىق مەحانيك چارلز فەي ويلاپ تاپتى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇنداي اۆتومات كەز-كەلگەن كازينودا كەڭىنەن تاراعان جانە ونىڭ اجىراماس بولىگى.
ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىندا پۋريتاندىق امەريكا نيەۆادا شتاتىندا لاس-ۆەگاس قالاشىعىن سالۋعا باتىلدىق تانىتتى، وندا كەز-كەلگەن ادام رۋلەتكادا، كارتا ويناۋدا نەمەسە ويىن اۆتوماتتارىندا ءوزىنىڭ باعىن سىناپ كورۋگە زاڭدى تۇردە مۇمكىندىك الدى. سودان بەرى لاس-ۆەگاس كۇن سايىن ميللياردتاعان ا ق ش دوللارى اينالاتىن قۇمار ويىندار بيزنەسىنىڭ ناعىز الەمدىك استاناسىنا اينالدى.
گۇلشاحرا سانسىزباي
«ەگەمەن قازاقستان»