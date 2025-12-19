قۇلاقتىڭ ءجيى شۋلاۋى نەنىڭ بەلگىسى؟
استانا. قازاقپارات - مەديتسينادا ءجيى ەسكەرۋسىز قالاتىن فاكتورلاردىڭ ءبىرى - ارتىق سالماق. الايدا جاڭا عىلىمي دەرەكتەر سەمىزدىك تەك جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىمەن نەمەسە ديابەتپەن عانا ەمەس، قۇلاقتىڭ ءجيى شۋلاۋى قاۋپىمەن دە تىعىز بايلانىستى ەكەنىن كورسەتتى. Cureus جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، سەمىزدىك قۇلاقتاعى شۋىلدىڭ (تيننيتۋس) جيىلەۋ قاۋپىن ايتارلىقتاي ارتتىرادى.
پاكىستانداعى لاحور جالپى اۋرۋحاناسىنىڭ عالىمدارى ا ق ش-تىڭ ۇلتتىق دەنساۋلىق پەن تاماقتانۋدى زەرتتەۋ باعدارلاماسىنىڭ 2015- 2018 -جىلدارداعى دەرەكتەرىن تالداعان. زەرتتەۋگە 5452 ەرەسەك ادام قاتىسقان.
ناتيجەسىندە قاتىسۋشىلاردىڭ 17,2 پايىزىندا قۇلاقتاعى شۋىل انىقتالعان. بۇل جاعداي اسىرەسە ەگدە جاستاعىلاردا، ەر ادامداردا، دەپرەسسياسى بار جانە سەمىزدىككە شالدىققان ادامداردا ءجيى كەزدەسكەن. ايىرماشىلىق سالماق كورسەتكىشىنە بايلانىستى انىق بايقالادى: سەمىزدىگى بار ادامداردىڭ 20,3 پايىزىندا شۋىل تىركەلسە، قالىپتى سالماقتاعىلار اراسىندا بۇل كورسەتكىش 15 پايىزدى قۇراعان.
زەرتتەۋشىلەر مۇنى بىرنەشە بيولوگيالىق مەحانيزممەن تۇسىندىرەدى. سەمىزدىك كەزىندە اعزادا سوزىلمالى قابىنۋ كۇشەيىپ، قان تامىرلارىنىڭ قىزمەتى بۇزىلادى. بۇل ىشكى قۇلاقتاعى ميكروتسيركۋلياتسياعا كەرى اسەر ەتىپ، دىبىستى قابىلداۋعا جاۋاپتى ۇلۋ (كوحلەيا) جۇمىسىن السىرەتۋى مۇمكىن. ءدال وسى ۇلۋدا ورنالاسقان سەزىمتال تۇكشەلى جاسۋشالار دىبىس تولقىندارىن ميعا جىبەرىلەتىن ەلەكترلىك سيگنالدارعا اينالدىرادى.
سونىمەن قاتار، ءىش ايماعىنداعى سەمىزدىك قابىنۋدى كۇشەيتەتىن سيتوكيندەردىڭ ارتىق بولىنۋىمەن، مەتابوليكالىق سيندروممەن جانە ينسۋلينگە توزىمدىلىكپەن بايلانىستى. بۇل فاكتورلار دا ىشكى قۇلاقتىڭ تەپە-تەڭدىگىن بۇزۋى ىقتيمال.
عالىمدار تاعى ءبىر ماڭىزدى جايتقا نازار اۋدارادى: سەمىزدىگى بار ادامدار ۇيقى بۇزىلىستارىنا ءجيى شاعىمدانادى. ۇيقىنىڭ ساپاسىزدىعى سترەسس گورموندارىنىڭ دەڭگەيىن ارتتىرىپ، قۇلاقتاعى شۋدى سۋبەكتيۆتى تۇردە كۇشەيتۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋ تىكەلەي سەبەپ-سالدارلىق بايلانىستى دالەلدەمەسە دە، ماماندار سەمىزدىكتى قۇلاقتاعى شۋىلدىڭ الەۋەتتى ءارى باسقارۋعا بولاتىن قاۋىپ فاكتورى رەتىندە قاراستىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتادى. ياعني سالماقتى باقىلاۋ - تەك سىرتقى كەلبەت پەن جۇرەك ساۋلىعى ءۇشىن عانا ەمەس، ەستۋ جۇيەسىن قورعاۋ ءۇشىن دە ماڭىزدى.