قازىرگى زامان قۇر ۋادەنىڭ، جالعان ءسوز بەن جالاڭ ۇراننىڭ ۋاقىتى ەمەس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي سايلاۋىنا شەتەل ازاماتتارىنىڭ قىزىعۋشىلىعى وتە جوعارى بولدى. بۇل تۋرالى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ازاماتتار ەلىمىزدە جۇزەگە اسىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەردى جاپپاي قولداۋدا. مۇنى قۇرىلتاي سايلاۋى ايقىن اڭعارتتى. وسى ناۋقانعا ازاماتتارىمىزدىڭ 74 پايىزدان استامى قاتىسىپ، داۋىس بەردى. حالقىمىز ەل تاعدىرىنا اسەر ەتەتىن تاريحي تاڭداۋىن جاسادى. جۇرتىمىز بۇل ىسكە زور جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، قوعامىمىزدىڭ اۋىزبىرشىلىگىن پاش ەتتى. وسىلايشا، ەل بىرلىگىنىڭ مىزعىماس تىرەگىنە اينالعان «ءارالۋان پىكىر - ءبىرتۇتاس ۇلت» قاعيداتى ناقتى جۇزەگە استى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، قۇرىلتاي سايلاۋىنا شەتەل ازاماتتارىنىڭ قىزىعۋشىلىعى وتە جوعارى بولدى.
قازاقستانعا بەدەلدى حالىقارالىق ۇيىمدار مەن شەت مەملەكەتتەن 800 گە جۋىق بايقاۋشى كەلدى. بۇل - ۇلتتىق پارلامەنتاريزم تاريحىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
- سايلاۋ اشىق ءارى ءادىل ءوتتى، وتە جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلدى. بۇگىندە ازاماتتارىمىز ساياساتقا وڭ كوزبەن قاراپ، قوعامدىق ىستەرگە بەلسەنە ارالاساتىن بولدى. بۇل - جاقسى ءۇردىس. مۇنى جۇرتشىلىقتىڭ دەپۋتاتتارعا قوياتىن تالابى ءاردايىم جوعارى بولادى دەپ تۇسىنگەن ءجون. قازىرگى زامان قۇر ۋادەنىڭ، جالعان ءسوز بەن جالاڭ ۇراننىڭ ۋاقىتى ەمەس. ءبىزدىڭ قوعام كەمەلدەنە باستادى. ەل ىشىندە كاسىبي پارلامەنتكە دەگەن سۇرانىس ارتقانىن كورىپ وتىرمىز. قۇرىلتايعا بىلىكتى مامانداردىڭ كەلۋى - وسىنىڭ ايقىن دالەلى. ارينە، باسەكەنىڭ اتى - باسەكە. بىرەۋ ۇتادى، بىرەۋ ۇتىلادى. الايدا ەلىمىزدە ءوز پىكىرىن بىلدىرۋگە، ءوز كوزقاراسىن ايتۋعا نەشە ءتۇرلى تەتىك بار. زاڭىمىزعا ساي كەلەتىن ءتۇرلى ماردىمدى پىكىرلەر، ۇسىنىستار نەعۇرلىم كوپ ايتىلسا، ەلىمىزگە دە سوعۇرلىم ءتيىمدى بولادى، ناقتى پايداسى تيەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى ءوتىپ جاتىر.