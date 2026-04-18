قازىرگى گەوساياسي جاعداي ەتەك-جەڭدى جيناۋعا ءماجبۇر ەتەدى - اسكەري ساراپشى پىكىرى
استانا. KAZINFORM - قاقتىعىس وشاقتارى ىرگەگە تاياپ قالدى. BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا جۋرناليست، اسكەري ساراپشى امانگەلدى قۇرمەت ۇلى وسىنداي پىكىر ايتتى.
- قازىر قارۋ-جاراق ءوندىرىسى مەن ساۋداسى اسا قارقىندى دامىپ جاتىر. الەمنىڭ قارۋ-جاراق نارىعىنداعى 100 كومپانيانىڭ تىزىمىنە كوپتەگەن جاڭا ويىنشى قوسىلدى. مىسالى، تۇركيانىڭ 4-5 كومپانياسى ەندى. ودان بولەك، وڭتۇستىك كورەيا، پاكىستان ت. ب. ەلدەردى اتاۋعا بولادى. قارۋ-جاراق نارىعى ۇلكەن نارىققا اينالدى، - دەدى ول.
سونداي-اق، امانگەلدى قۇرمەت ۇلىنىڭ سوزىنشە، جاھانداعى قاقتىعىستار ديپلوماتيانىڭ قادىرىن كەتىرىپ، ءتۇرلى ايماقتاعى بەيبەرەكەتسىزدىككە سەبەپ بولىپ وتىر.
- مۇنداي وشاقتار بۇرىن بىزدەن الىس سياقتى كورىنەتىن. قازىر ىرگەگە كەلىپ قالدى. ۋكراينا جاعىنان دا، يران جاعىنان دا قاراساق، تىم تاياۋ. بۇرىن ورتا ازياعا قاۋىپ رەتىندە تەك اۋعانستان باعىتىن عانا قاراستىراتىن ەدىك. وزگە ايماقتار تىنىش بولاتىن، - دەيدى ساراپشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى گەوساياسي جاعداي ەتەك-جەڭدى ءارقاشان جيناپ وتىرۋعا جانە قىراعى بولۋعا ءماجبۇر ەتەدى.
- الەمدەگى گەوساياسي احۋالعا قاراساق، قوعامنىڭ ىنتىماق-بىرلىگى مەن ىشكى تۇراقتىلىقتى نىعايتا بەرۋ كەرەك. ول وتباسى، وشاق قاسىنداعى كەيبىر ۇساق-تۇيەك ماسەلەگە «باس جارىلسا بورىك ىشىندە، قول سىنسا جەڭ ىشىندە» دەگەن ۇستانىممەن كوز جۇما قاراۋعا ماجبۇرلەيدى. ويتكەنى، ءاردايىم، اسىرەسە، گەوساياسي شيەلەنىستەر اسقىنعان كەزدە ەلدىڭ مۇددەسى ءبىرىنشى ورىندا تۇرۋى كەرەك، - دەيدى امانگەلدى قۇرمەت ۇلى.
سونىمەن بىرگە، ول قازاق ديپلوماتياسىن ۇزدىك دەپ باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
الپامىس فايزوللا