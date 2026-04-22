قازىرگى ەكولوگيا تەك كليمات ماسەلەسىمەن شەكتەلمەيدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ءوتىپ جاتقان وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت قاتىسۋشىلارعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، حالىقارالىق ديالوگ الاڭىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- شىن مانىندە، بۇگىن - جەر كۇنى. وسى ورايدا پلانەتامىزدى قورعاۋعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىنىمىزدى تاعى دا ءبىر مالىمدەۋ ءۇشىن باس قوسىپ وتىرمىز. ورنىقتى دامۋ ءۇشىن ورتاق كوزقاراس قالىپتاستىرۋ - وزەكتى ءارى اسا ماڭىزدى. مۇنى ءوڭىر ەلدەرى تەرەڭ تۇسىنەدى. قازىرگى ەكولوگيا تەك كليمات ماسەلەسىمەن شەكتەلمەيدى. بۇل - ادامزات تىرشىلىگىنىڭ ءتۇپ نەگىزى. ياعني اڭگىمە تازا اۋا مەن ساپالى سۋعا، بۇلىنبەگەن توپىراق پەن سەنىمدى ازىق-تۇلىك جۇيەسىنە، قوعامنىڭ تۇراقتىلىعىنا جانە ۇرپاقتىڭ كەلەشەگىنە قاتىستى بولىپ وتىر. جالپى اقىل-ويدىڭ تۇنىقتىعى، قوعامداعى ۇيلەسىم مەن ادامي باقىت تا وسىعان سايادى. ال ەكولوگيا دەگەنىمىز - جەر بەتىندەگى تىرشىلىككە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىن سانالى ءومىر سالتى. سوندىقتان بۇگىنگى سامميت دەر كەزىندە ۇيىمداستىرىلىپ وتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.