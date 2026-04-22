ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:26, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازىرگى ەكولوگيا تەك كليمات ماسەلەسىمەن شەكتەلمەيدى - پرەزيدەنت

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ءوتىپ جاتقان وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت قاتىسۋشىلارعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، حالىقارالىق ديالوگ الاڭىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.

    Глава государства выступил на пленарном заседании Регионального экологического саммита
    فوتو: اقوردا

    - شىن مانىندە، بۇگىن - جەر كۇنى. وسى ورايدا پلانەتامىزدى قورعاۋعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىنىمىزدى تاعى دا ءبىر مالىمدەۋ ءۇشىن باس قوسىپ وتىرمىز. ورنىقتى دامۋ ءۇشىن ورتاق كوزقاراس قالىپتاستىرۋ - وزەكتى ءارى اسا ماڭىزدى. مۇنى ءوڭىر ەلدەرى تەرەڭ تۇسىنەدى. قازىرگى ەكولوگيا تەك كليمات ماسەلەسىمەن شەكتەلمەيدى. بۇل - ادامزات تىرشىلىگىنىڭ ءتۇپ نەگىزى. ياعني اڭگىمە تازا اۋا مەن ساپالى سۋعا، بۇلىنبەگەن توپىراق پەن سەنىمدى ازىق-تۇلىك جۇيەسىنە، قوعامنىڭ تۇراقتىلىعىنا جانە ۇرپاقتىڭ كەلەشەگىنە قاتىستى بولىپ وتىر. جالپى اقىل-ويدىڭ تۇنىقتىعى، قوعامداعى ۇيلەسىم مەن ادامي باقىت تا وسىعان سايادى. ال ەكولوگيا دەگەنىمىز - جەر بەتىندەگى تىرشىلىككە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىن سانالى ءومىر سالتى. سوندىقتان بۇگىنگى سامميت دەر كەزىندە ۇيىمداستىرىلىپ وتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    تەگ:
    اقوردا قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار