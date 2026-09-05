قازىرگى جاستارعا ەكى ابزاتس ءماتىن جازۋدىڭ ءوزى قيىن - نازگۇل قوجابەك
استانا. KAZINFORM - قازىرگى جاستار اراسىندا كىتاپ وقۋ ازايىپ، جازۋ ماشىعى السىرەگەنى بايقالادى.
بۇل تۋرالى BIZDIG ORTA پودكاستىندا ءتىل جاناشىرى، رەداكتور ءارى مەديا مامانى، «كالكاسىز قازاق ءتىلى» Telegram ارناسىنىڭ اۆتورى نازگۇل قوجابەك ايتتى.
- قازىر جاستار اراسىندا كىتاپ وقۋ ازايىپ كەتكەنى بايقالىپ وتىر. ادامنىڭ وقىعان كىتابىنداعى سويلەم قۇرىلىمى ەسىندە قالادى عوي. ال قازىرگى كەزدە شىنىمەن كىتاپ وقىماعان، ءبىز كورگەن فيلمدەردى كورمەگەن جاستار كوبەيگەن. بۇگىن مەملەكەت تە سونىڭ ورنىن تولتىرۋعا تالپىنىپ جاتىر. بۇيرىقتار شىعىپ، ناۋقان باستالدى. «اتتەگەن-اي» دەگەن دۇنيەلەر ەندى دۇرىستالادى دەگەن ءۇمىت بار، - دەدى ول.
نازگۇل قوجابەك مەكتەپتەگى قازاق ءتىلىن وقىتۋدا دا ماسەلە بار ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇرىن وقۋشىلار مازمۇنداما، شىعارما جازۋ ارقىلى ويىن قاعازعا تۇسىرۋگە ماشىقتانسا، قازىر بۇل داعدى السىرەگەن.
- رەفورمالاردىڭ سالدارىنان مەكتەپتەردەگى قازاق ءتىلىن وقىتۋ دا قاتتى اقساپ قالدى. ءبىز سياقتى مازمۇنداما، شىعارما جازىپ وسكەن ۇرپاق جوق قازىر. ديكتانتتىڭ ءوزىن بالالار قينالىپ جازادى. ەكى بەت شىعارما جازۋدى بىلاي قويعاندا، ەكى ابزاتستىڭ ءوزىن قينالىپ جازادى. ەڭ باستى اقساپ تۇرعانى - لەكسيكا ەمەس، گرامماتيكا. ولار گرامماتيكانى بىلمەيدى، -دەدى نازگۇل قوجابەك.