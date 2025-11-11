قازىرگى الەمدەگى قارما-قايشىلىقتاردى ماسكەۋدىڭ قاتىسۋىنسىز ەڭسەرۋ مۇمكىن ەمەس - قازاقستان پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى الەمدەگى قاراما-قايشىلىقتاردى ماسكەۋدىڭ قاتىسۋىنسىز ەڭسەرۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل جايىندا «روسسيسكايا گازەتا» باسىلىمىندا جارىق كورگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ماڭگىلىك دوستىق - حالىقتارىمىزعا جول سىلتەر تەمىرقازىق» دەگەن تاقىرىپپەن بەرىلگەن اۆتورلىق ماقالادا ايتىلعان.
- وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا رەسەي پرەزيدەنتى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى. بۇل ساپار ساياسي جانە پراكتيكالىق ماڭىزى جاعىنان تاريحي وقيعا بولدى. استانادا ءبىزدىڭ سەرىكتەستىگىمىزدىڭ جاڭا كوكجيەگىن اشاتىن ماڭىزدى قۇجاتتار توپتاماسىنا قول قويىلدى. ەڭ باستىسى سانكسيالىق قىسىم مەن حالىقارالىق شيەلەنىسكە قاراماستان، ەكى ەل ىنتىماقتاستىقتىڭ تۇراقتىلىعىن جانە سەرپىندى دامۋىن ساقتاپ ءارى قورعاپ قالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ماسكەۋگە جاسالاتىن الداعى مەملەكەتتىك ساپارى قارساڭىندا ۆلاديمير پۋتينمەن وتەتىن الداعى كەلىسسوزدەردىڭ ايرىقشا ماڭىزدىلىعىن اتاپ وتەدى.
- سوڭعى بىرنەشە ايدا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن، سونداي-اق ەۋروپا، ازيا جانە افريكا ەلدەرىنىڭ ءبىرقاتار باسشىلارىمەن بارىنشا مازمۇندى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىم. ولاردىڭ كوبىسى گەوساياسي سپەكتردىڭ قاراما-قارسى پوليۋستەرىندە تۇرعانىنا قاراماستان، بارلىعى دا رەسەي مەن ونىڭ كوشباسشىسىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستاردىڭ وزەكتى تۇيىندەرىن شەشۋدەگى ايرىقشا ءرولىن مويىندايدى. باسقاشا ايتقاندا، قازىرگى الەمدەگى قارما- قايشىلىقتاردى ماسكەۋدىڭ قاتىسۋىنسىز ەڭسەرۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.