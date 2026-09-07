KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازگيدرومەت الداعى ءۇش كۇننىڭ كۇن رايى بولجامىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باتىس وڭىرلەرىنە ورتالىعى سامارا قالاسىنىڭ ۇستىندە ورنالاسقان سيكلون اسەر ەتەدى. سيكلون جاڭبىر، كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە سەبەپ بولادى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.

    жаз
    Фото: Әділет Беремқұлов/Kazinform

    رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا كۇن جازداعىداي جىلى بولادى. ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىس بولىگىندەگى تاۋلى اۋدانداردا اتموسفەرالىق اعىناردىڭ وتۋىنە بايلانىستى وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى. تەك ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا انتيتسيكلون جوتاسى اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق اۋا رايى ساقتالادى.

    باتىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تۇندە 12+21 گرادۋستان 7+16 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 15+25 گرادۋستان 13+23 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى.

    سولتۇستىك-باتىستا تۇنگى تەمپەراتۋرا 13+20 گرادۋستان 5+15 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 20+30 گرادۋستان 15+25 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    وسىعان دەيىن اتىراۋ تۇرعىندارىنىڭ قالانى جايلاعان وتكىر يىسكە شاعىمدانعانى تۋرالى جازدىق.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور