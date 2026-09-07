قازگيدرومەت الداعى ءۇش كۇننىڭ كۇن رايى بولجامىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باتىس وڭىرلەرىنە ورتالىعى سامارا قالاسىنىڭ ۇستىندە ورنالاسقان سيكلون اسەر ەتەدى. سيكلون جاڭبىر، كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە سەبەپ بولادى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا كۇن جازداعىداي جىلى بولادى. ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىس بولىگىندەگى تاۋلى اۋدانداردا اتموسفەرالىق اعىناردىڭ وتۋىنە بايلانىستى وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى. تەك ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا انتيتسيكلون جوتاسى اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق اۋا رايى ساقتالادى.
باتىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تۇندە 12+21 گرادۋستان 7+16 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 15+25 گرادۋستان 13+23 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى.
سولتۇستىك-باتىستا تۇنگى تەمپەراتۋرا 13+20 گرادۋستان 5+15 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 20+30 گرادۋستان 15+25 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
وسىعان دەيىن اتىراۋ تۇرعىندارىنىڭ قالانى جايلاعان وتكىر يىسكە شاعىمدانعانى تۋرالى جازدىق.