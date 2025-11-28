ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:44, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازىر يپوتەكا الۋ كەرەك پە - ۇلتتىق بانك باسشىسىنىڭ كەڭەسى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ يپوتەكانىڭ قازىرگى شارتتارىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.

    ипотека
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    - وسى جايىندا بىرنەشە رەت ايتقان ەدىم. ءوزىمنىڭ ومىرلىك تاجىريبەمە سۇيەنە وتىرىپ، جوعارى نەسيە مولشەرلەمەسى جاعدايىندا يپوتەكا الۋعا اسىقپاۋ كەرەك. سەبەبى، ۇستەمە تولەمدى ەڭسەرۋ قيىنعا تۇسەدى. ماسەلەن، نارىق مولشەرلەمەسى 10-12 پايىز بولعان كەزدە، يپوتەكا الۋدىڭ ايىرماشىلىعى سەزىلەدى. ال 20-22 پايىز كەزىندە جاعداي مۇلدەم باسقاشا، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    ونىڭ پايىمىنشا، پايىزدىق مولشەرلەمە جوعارى كەزدە تۇرعىندار يپوتەكاعا قاتىستى ماسەلەنى ەگجەي-تەگجەيلى ويلانۋى كەرەك.

    - بۇل تۇرعىدا ءار ادام ءوزى شەشىم قابىلدايتىنى تۇسىنىكتى. دەگەنمەن، وسىنداي شارتتاردى ەسكەرە وتىرىپ، يپوتەكا الۋدى كەيىنگە قالدىرار ەدىم، - دەدى ۇ ب باسشىسى.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە ساقتادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار