قازىر يپوتەكا الۋ كەرەك پە - ۇلتتىق بانك باسشىسىنىڭ كەڭەسى
استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ يپوتەكانىڭ قازىرگى شارتتارىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- وسى جايىندا بىرنەشە رەت ايتقان ەدىم. ءوزىمنىڭ ومىرلىك تاجىريبەمە سۇيەنە وتىرىپ، جوعارى نەسيە مولشەرلەمەسى جاعدايىندا يپوتەكا الۋعا اسىقپاۋ كەرەك. سەبەبى، ۇستەمە تولەمدى ەڭسەرۋ قيىنعا تۇسەدى. ماسەلەن، نارىق مولشەرلەمەسى 10-12 پايىز بولعان كەزدە، يپوتەكا الۋدىڭ ايىرماشىلىعى سەزىلەدى. ال 20-22 پايىز كەزىندە جاعداي مۇلدەم باسقاشا، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ پايىمىنشا، پايىزدىق مولشەرلەمە جوعارى كەزدە تۇرعىندار يپوتەكاعا قاتىستى ماسەلەنى ەگجەي-تەگجەيلى ويلانۋى كەرەك.
- بۇل تۇرعىدا ءار ادام ءوزى شەشىم قابىلدايتىنى تۇسىنىكتى. دەگەنمەن، وسىنداي شارتتاردى ەسكەرە وتىرىپ، يپوتەكا الۋدى كەيىنگە قالدىرار ەدىم، - دەدى ۇ ب باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە ساقتادى.