قازىر ا ق ش-پەن كەلىسىمگە كەلۋدىڭ ەڭ قولايلى ۋاقىتى - يران پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان 8-تامىز، سەنبى كۇنى قازىرگى كەزەڭدى ا ق ش-پەن كەلىسىمگە كەلۋدىڭ «ەڭ قولايلى ۋاقىتى» دەپ سانايتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
- ادامدار كەلىسىمگە كەلۋ تۋرالى ايتقاندا، مەنىڭشە، قازىر - ول ءۇشىن ەڭ قولايلى ۋاقىت. ويتكەنى ەلدە اۋىزبىرشىلىك، كۇش پەن بىرلىك بار. مەنىڭ بىلۋىمشە، يران بۇل سوعىس پەن قاقتىعىستان جەڭىمپاز ءارى قۋاتتى مەملەكەت رەتىندە شىققان ەل سانالادى، - دەدى ماسۋد پەزەشكيان پرەزيدەنت قىزمەتىنە كىرىسكەننەن بەرگى ەكىنشى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ول قازىرگى جاعداي كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە جانە شەشىلمەگەن ماسەلەلەردى ديالوگ ارقىلى رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ISNA جارتىلاي رەسمي اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پەزەشكيان يران ءوز قۇقىقتارىن ديالوگ ارقىلى قورعاي الاتىنىن جانە ەل مەن حالىقتىڭ مۇددەسىنەن باسقا ەشتەڭەگە ۇمتىلمايتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، داۋلاردى تەك سوعىس ارقىلى شەشۋ مۇمكىن ەمەس. پرەزيدەنت ءوز ۇكىمەتىنىڭ ماۋسىم ايىندا ا ق ش-پەن قول قويىلعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم اياسىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋعا بەيىلدى ەكەنىن تاعى دا راستادى.
- بۇل ماسەلەلەردى تەك سوعىس ارقىلى شەشۋ مۇمكىن ەمەس. ءبىز مەموراندۋم ەرەجەلەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، بەيبىتشىلىككە قاراي ۇمتىلعىمىز كەلەدى، - دەدى ول.
پەزەشكياننىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ا ق ش ءوزى قالىپتاستىرعان سەنىمسىزدىك احۋالىنان باس تارتىپ، ءوزارا سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىن بولسا، تەگەران مەموراندۋمدى الداعى ءىس-قيمىلدىڭ نەگىزى رەتىندە پايدالانۋعا نيەتتى. سونىمەن قاتار ول يراننىڭ ۆاشينگتوندى ءالى دە «سەنىم ارتۋعا بولمايتىن» تاراپ دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى.
يرنا رەسمي اقپارات اگەنتتىگى جاريالاعان مالىمدەمەسىندە پەزەشكيان ديالوگ تەگەراننىڭ ۆاشينگتونعا قاتىستى بۇرىننان قالىپتاسقان ۇستانىمىن وزگەرتپەگەنىن ايتتى.
سونداي-اق يران پرەزيدەنتىنىڭ پىكىرىنشە، ءدال ديپلوماتيالىق قادامدار ۆاشينگتوندى تەگەرانمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋگە ءماجبۇر ەتكەن.
- ءبىزدىڭ كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ديپلوماتياعا جۇگىنۋىمىزدىڭ ءوزى ا ق ش-تى كەلىسسوز ۇستەلىنە وتىرۋعا جانە يرانمەن كەلىسىم مەن ءوزارا تۇسىنىستىككە قول جەتكىزۋگە ءماجبۇر ەتتى،-دەدى پەزەشكيان.
ول مەموراندۋمعا قاتىستى ايتىلعان سىنداردى دا جوققا شىعاردى. پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، قۇجاتتا يراننىڭ قانداي دا ءبىر مۇددەسىنەن نەمەسە ۇستانىمىنان باس تارتۋىن تالاپ ەتەتىن تارماق جوق.
- مەموراندۋمنان ءبىزدىڭ قانداي دا ءبىر ماسەلەدە شەگىنىس جاساعانىمىزدى كورسەتەتىن بىردە-ءبىر تارماق تابا المايسىز. تەگەران ءوزى قول قويعان ۇستانىمىندا نىق تۇر، - دەدى ول.
پەزەشكيان ۆاشينگتوندى مەموراندۋم تالاپتارىن بۇزدى دەپ ايىپتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش يران مەن ومان بىرلەسىپ كەلىسۋى ءتيىس راسىمدەردى ساقتاۋدىڭ ورنىنا ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىنىڭ بالاما سحەمالارىن ۇيىمداستىرۋعا ۇمتىلىپ وتىر.
ول ىقتيمال زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا قاتىستى داۋلار مەموراندۋمدا قاراستىرىلعان تەتىكتەر ارقىلى شەشىلۋى ءتيىس ەكەنىن ايتىپ، قۇجاتتى ىسكە اسىرۋ پروتسەسى يران ءۇشىن «ابىرويمەن جانە قۇرمەتپەن» جالعاساتىنىنا ءۇمىت ءبىلدىردى.
پەزەشكيان يراننىڭ كەلىسسوز جۇرگىزۋشى دەلەگاتسياسىن دا قورعاپ، ونىڭ مۇشەلەرىن «ءوز ىسىنە بەرىلگەن، بىلىكتى جانە ەڭبەكقور» ماماندار دەپ اتادى. ونىڭ پىكىرىنشە، كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەرگە باعىتتالعان سىن ادىلەتسىز.
سونىمەن قاتار يران پرەزيدەنتى ونىڭ اكىمشىلىگى ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىككە قويىلعان شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتۋ باعىتىندا بيلىكتىڭ ءۇش تارماعىنىڭ باسشىلارىمەن جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتقانىن حابارلادى. بۇل رەتتە قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى مەن ينفراقۇرىلىمنىڭ قازىرگى جاعدايى ەسكەرىلمەك.