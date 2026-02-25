قازىر 1414 ءنومىرى ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق كوبەيگەن
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 1414 نومىرىنەن كەلەتىن SMS-حابارلامالار ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق دەرەكتەرىنىڭ جيىلەگەنىن تىركەپ وتىر.
حابارلاما ارقىلى كود العان ازامات بىردەن پسيحولوگيالىق قىسىمعا تاپ بولادى: ارتىنشا الاياقتار قوڭىراۋ شالىپ، وزدەرىن بانك، پوشتا، سالىق ورگاندارى نەمەسە قۇقىق قورعاۋ قۇرىلىمدارىنىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرىپ، ءتۇرلى قوسىمشالاردى ورناتۋعا نەمەسە كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتۋگە ۇگىتتەيدى.
- ولار ازاماتتاردى «جەكە دەرەكتەرىڭىز ۇرلاندى» دەپ سەندىرىپ، شۇعىل تۇردە اقشا اۋدارۋدى نەمەسە نەسيە راسىمدەۋدى تالاپ ەتەدى. الايدا بۇل پسيحولوگيالىق ايلا عانا. 1414 نومىرىنەن كەلگەن SMS نەسيەلەرگە قولجەتىمدىلىك بەرمەيدى، سەبەبى بانكتەر وزدەرىنىڭ كوپساتىلى قورعانىس جۇيەلەرىن قولدانادى. كوبىنە ەگدە جاستاعى ادامدار زارداپ شەگىپ جاتادى. ولاردى دەپوزيتتەگى قاراجاتىن شەشىپ الۋعا، «ساقتاندىرۋ شوتىنا» اۋدارۋعا، مۇلكىن ساتۋعا نەمەسە كەپىلگە قويۋعا كوندىرەدى. الاياقتار قاراجاتتى كۋرەرلەر نەمەسە مەسسەندجەرلەر ارقىلى يەمدەنەدى، - دەدى الماتى قالاسى پد كيبەرقىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ باستىعى انەس قالدىبايەۆ.
سونىمەن قاتار سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ينتەرنەت ارقىلى تاۋار ساتۋ جانە جالعان ينۆەستيتسيالىق ۇسىنىستارعا قاتىستى سحەمالار دا كەڭ تارالعان. قاسكويلەر تومەن باعا نەمەسە جوعارى تابىس ۋادە ەتىپ، الدىن الا تولەم تالاپ ەتەدى، كەيىن بايلانىسقا شىقپاي قويادى.
سونداي-اق «تۋىسىڭىز جول-كولىك وقيعاسىنا ءتۇستى» دەگەن مازمۇنداعى قوڭىراۋلار ارقىلى ەموتسيونالدىق قىسىم جاساپ، اقشا بوپسالاۋ فاكتىلەرى كەزدەسەدى.
- ەڭ باستى قاعيدا - جەكە دەرەكتەرىڭىزدى، بانك كارتالارىنىڭ رەكۆيزيتتەرىن جانە كەلگەن كودتاردى ەشكىمگە حابارلاماۋ. قوڭىراۋ شالۋشى ءوزىن بانك نەمەسە پوليتسيا قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرسا دا، اقپاراتتى ءوزىڭىز دەربەس تەكسەرىڭىز. پسيحولوگيالىق قىسىم مەن مانيپۋلياتسياعا بەرىلمەڭىز، - دەپ اتاپ ءوتتى انەس قالدىبايەۆ.
ايتا كەتەلىك ورالدا كيبەرالاياقتار تۇرعىننىڭ 5 ميلليون تەڭگەسىن جىمقىرعانى تۋرالى جازعان ەدىك.