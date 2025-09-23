قازىنىڭ قۇرامىندا ومەگا-3 كوپ، ول تەڭىز ونىمدەرىن الماستىرا الادى - عالىم
بۇل تۋرالى عالىم الماز شارمان جۋىردا AIRAN تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى Tizgin.kz پورتالى ايران ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.
«شەكتەن اسىرماي جەۋ كەرەك»
«قازاقتار تەڭىزدەن، بالىقتان الىس جەردە تۇرادى. تەڭىز بالىعى بىزگە كوپ جاعدايدا قولجەتىمدى ەمەس. ال قازى ونى الماستىرا الادى، ويتكەنى ونىڭ قۇرامىندا جۇرەك پەن قان تامىرلارى ءۇشىن ماڭىزدى ومەگا-3 ماي قىشقىلدارى بار. مىنە، وسى جاعىنان العاندا وتە پايدالى. سول سەبەپتى، قازىنى جەۋگە بولادى، ءبىراق شەكتەن اسىرماعان ءجون. ەكىنشىسى - قىمىز. ءوزى ءبىر تاڭعاجايىپ سۋسىن. قۇرامى تەك اقۋىزبەن شەكتەلمەيدى. ماسەلەن، سيىر سۇتىندە كازەين بار. ول دا پايدالى، دەگەنمەن ادام اعزاسىنا قىمىز سياقتى جاقىن ەمەس»، - دەدى ول.
عالىمنىڭ ايتۋىنشا، بيە سۇتىندەگى نەگىزگى اقۋىز - البۋمين.
«بۇل - ءدال انا سۇتىندەگىدەي اقۋىز. بىرىنشىدەن، مۇندا اقۋىزدىق كومپونەنتتەر بار، ەكىنشىدەن، پروبيوتيكتەر وتە كوپ. سونىمەن قاتار، بۇل سۋسىندا س دارۋمەنى دە مول نەمەسە اعزانى قورعايتىن، يممۋندىق جۇيەنى نىعايتاتىن فەرمەنتتەر جەتكىلىكتى»، - دەپ تۇيىندەدى الماز شارمان.