07:40, 25 - قازان 2025 | GMT +5
«قازگيدرومەت» ر م ك 25-قازانداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 25 قازانداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، سولتۇستىك انتيتسيكلون اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. تەك سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىق پەن وڭتۇستىكتىڭ تاۋلى اۋداندارىندا فرونتالدى بولىمدەردىڭ وتۋىمەن جاۋىن-شاشىن بولادى. بۇل ايماقتاردا جاڭبىر جاۋادى.
رەسپۋبليكانىڭ ءبىراز اۋماعىن تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان باسادى. ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جەل كۇشەيەدى.
استانا قالاسىندا كۇن بۇلتتى، اۋا تەمپەراتۋراسى 10+12+ گرادۋس بولادى.
الماتىدا كۇن جىلى، تەرمومەتر 20+22+ گرادۋستى كورسەتەدى.
ال شىمكەنت قالاسىندا 23+25+ جىلى بولادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.