ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:40, 25 - قازان 2025 | GMT +5

    «قازگيدرومەت» ر م ك 25-قازانداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 25 قازانداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ауа райы
    Фото: Қазгидромет

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، سولتۇستىك انتيتسيكلون اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. تەك سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىق پەن وڭتۇستىكتىڭ تاۋلى اۋداندارىندا فرونتالدى بولىمدەردىڭ وتۋىمەن جاۋىن-شاشىن بولادى. بۇل ايماقتاردا جاڭبىر جاۋادى.

    رەسپۋبليكانىڭ ءبىراز اۋماعىن تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان باسادى. ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جەل كۇشەيەدى.

    استانا قالاسىندا كۇن بۇلتتى، اۋا تەمپەراتۋراسى 10+12+ گرادۋس بولادى.

    الماتىدا كۇن جىلى، تەرمومەتر 20+22+ گرادۋستى كورسەتەدى.

    ال شىمكەنت قالاسىندا 23+25+ جىلى بولادى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    تەگ:
    اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
