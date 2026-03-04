قازگيدرومەت 4-ناۋرىزداعى اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 4-ناۋرىزدا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، اباي وبلىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20 م/س.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- شىعىستان، شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
الماتىدا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15 م/س. قونايەۆتا تۇندە تۇمان بولادى. جولداردا كوكتايعاق. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. اتىراۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
تۇركىستان وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، تۇندە وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20، تاۋ اسۋلارىندا ەكپىنى 23-28 م/س. تۇركىستاندا تۇندە جاۋىن-شاشىن (كوبىنەسە جاڭبىر)، كۇندىز جاڭبىر جاۋادى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
شىمكەنتتە جاۋىن-شاشىن جاۋادى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-18 م/س. اقتوبەدە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، تۇمان، كوكتايعاق بولادى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان، باتىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. ورالدا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، تۇمان، كوكتايعاق بولادى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا قار، بۇرقاسىن، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز كۇشى 15-20، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 25 م/س. پەتروپاۆلدا تۇندە قار، بۇرقاسىن، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇشى 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20 م/س. قوستانايدا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جولداردا كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. اقتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەن وبلىستىڭ ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. پاۆلوداردا تۇندە جانە تاڭەرتەن تۇمان تۇسەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا كوكتايعاق، تۇمان بولادى. قىزىلوردادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق بولادى، تۇمان تۇسەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا جولداردا كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. شىعىستان وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسپالى جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20, كۇندىز الاكول كولدەرى اۋدانىندا كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س. تالدىقورعاندا كۇندىز جولداردا كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تۇندە تاۋلى اۋداندارىندا قار، كۇندىز جاۋىن-شاشىن، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىس جەلىنە اۋىسادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 23-28 م/س. تارازدا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىس جەلىنە اۋىسادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە قار، تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا ازداعان قار جاۋادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. كوكشەتاۋدا كەي ۋاقىتتاردا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-18 م/س.
استانادا كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
ايتا كەتەيىك، قازاۆتوجول اۋا رايىنا بايلانىستى قىزىلوردا وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.