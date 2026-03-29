    07:34, 29 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازگيدرومەت 29-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» 2026-جىلعى 29-ناۋرىزعا ارنالعان قازاقستان اۋماعى بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ا
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    بولجامعا سايكەس، جەكسەنبى كۇنى ەلىمىزدىڭ كوپ بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. تەك ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋۋى مۇمكىن.

    رەسپۋبليكا اۋماعىندا تۇمان تۇسەدى، سولتۇستىك وڭىرلەردە كوكتايعاق پايدا بولۋى ىقتيمال. باتىس، وڭتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا جەل كۇشەيەدى. سونىمەن قاتار وڭتۇستىك-باتىس پەن وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال.

    قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شىعىسى، تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسى جانە جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋىپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.

    بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» ر م ق بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قولايسىز بولاتىنىن حابارلاعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
