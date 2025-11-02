15:50, 02 - قاراشا 2025 | GMT +5
«قازاۆتوجول» جۇرگىزۋشىلەرگە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇ ك اكسيونەرلىك قوعامى باتىس قازاقستان وبلىسىندا بولۋى ىقتيمال تۇمانعا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى.
كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، باتىس قازاقستان وبلىسىندا 2-قاراشادان 3-قاراشاعا قاراعان ءتۇنى جانە تاڭەرتەڭ، سونداي-اق 3-قاراشا كۇنى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. سونىمەن قاتار ورال قالاسىندا بۇگىن تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن.
وسى رەتتە اكسيونەرلىك قوعام جول جۇرگىزۋشىلەردى جول ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، اۋا-رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرىپ، ۇزاق جولعا شىقپاۋعا شاقىردى.
وسىعان دەيىن «قازاۆتوجول» اباي وبلىسىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە ۇندەۋ جاساعان بولاتىن.