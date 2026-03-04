09:38, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قازاۆتوجول جۇرگىزۋشىلەرگە اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» قالىڭ قار مەن بورانعا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى.
- 2026 -جىلعى 4-ناۋرىزدا اقمولا، الماتى، اقتوبە، باتىس قازاقستان، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، اباي، جامبىل، جەتىسۋ، قاراعاندى، قىزىلوردا، قوستاناي، تۇركىستان، پاۆلودار جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعۋى ىقتيمال، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ساقتاپ، اۋا رايى مەن جولداردىڭ جاي-كۇيى تۋرالى اقپاراتتاردى نازاردا ۇستاعان ءجون.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە جابىق تۇرعان جولدار تۋرالى اقپارات بەردىك.