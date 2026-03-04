ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:38, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاۆتوجول جۇرگىزۋشىلەرگە اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» قالىڭ قار مەن بورانعا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى.

    Астана боран
    فوتو: Kazinform / ادىلەت بەرەمقۇلوۆ

    - 2026 -جىلعى 4-ناۋرىزدا اقمولا، الماتى، اقتوبە، باتىس قازاقستان، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، اباي، جامبىل، جەتىسۋ، قاراعاندى، قىزىلوردا، قوستاناي، تۇركىستان، پاۆلودار جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعۋى ىقتيمال، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ساقتاپ، اۋا رايى مەن جولداردىڭ جاي-كۇيى تۋرالى اقپاراتتاردى نازاردا ۇستاعان ءجون.

    وسىعان دەيىن ەلىمىزدە جابىق تۇرعان جولدار تۋرالى اقپارات بەردىك.

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار