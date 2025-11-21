09:09, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاۆتوجول ءتورت وبلىستىڭ جولدارىندا تۋىنداۋى مۇمكىن قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» كومپانياسى جۇرگىزۋشىلەرگە ەلىمىزدىڭ ءتورت وبلىسىنداعى جولداردا تۋىنداۋى ىقتيمال قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتتى.
- 2025 -جىلعى 21-قاراشادا قاراعاندى، ش ق و، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋۋى مۇمكىن. سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن «قازگيدرومەت» ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.