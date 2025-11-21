ق ز
    قازاۆتوجول ءتورت وبلىستىڭ جولدارىندا تۋىنداۋى مۇمكىن قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتتى

    استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» كومپانياسى جۇرگىزۋشىلەرگە ەلىمىزدىڭ ءتورت وبلىسىنداعى جولداردا تۋىنداۋى ىقتيمال قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتتى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    - 2025 -جىلعى 21-قاراشادا قاراعاندى، ش ق و، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋۋى مۇمكىن. سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن «قازگيدرومەت» ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.

     

