ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:51, 25 - قازان 2025 | GMT +5

    «قازاۆتوجول» ءۇش ءوڭىردىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 25-27-قازان ارالىعىندا الماتى، جەتىسۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋۋى ىقتيمال.

    ا
    Фото: freepik

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن «قازاۆتوجول» حابارلاماسىندا.

    وسىعان دەيىن دەمالىس كۇندەرىنىڭ كۇن رايى بولجامىن جاريالادىق.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار