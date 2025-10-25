15:51, 25 - قازان 2025 | GMT +5
«قازاۆتوجول» ءۇش ءوڭىردىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 25-27-قازان ارالىعىندا الماتى، جەتىسۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋۋى ىقتيمال.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن «قازاۆتوجول» حابارلاماسىندا.
وسىعان دەيىن دەمالىس كۇندەرىنىڭ كۇن رايى بولجامىن جاريالادىق.