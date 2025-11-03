ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:53, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاۆتوجول 8 وبلىستىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە ۇندەۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن كەشكە ءبىرقاتار ايماقتارعا قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، قار تۇسەتىنىنە بايلانىستى قولايسىز اۋا رايى بولجانعان. جولداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن العا تارتىپ، «قازاۆتوجول» ۇ ك» جولاۋشىلاردى ساق بولۋعا شاقىردى.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/ Kazinform

    - 3-قاراشا كۇنى كەشكە اباي، اقمولا، الماتى، سقو، قاراعاندى، قوستاناي، پاۆلودار، ش ق و جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى. سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەپ جازدى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.

    1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولاتىنىن ەسكە سالامىز.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اقمولا وبلىسىندا جولداعى جىلدامدىققا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن بولاتىن.

     

