قازاۆتوجول 8 وبلىستىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كەشكە ءبىرقاتار ايماقتارعا قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، قار تۇسەتىنىنە بايلانىستى قولايسىز اۋا رايى بولجانعان. جولداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن العا تارتىپ، «قازاۆتوجول» ۇ ك» جولاۋشىلاردى ساق بولۋعا شاقىردى.
- 3-قاراشا كۇنى كەشكە اباي، اقمولا، الماتى، سقو، قاراعاندى، قوستاناي، پاۆلودار، ش ق و جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى. سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەپ جازدى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولاتىنىن ەسكە سالامىز.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اقمولا وبلىسىندا جولداعى جىلدامدىققا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن بولاتىن.