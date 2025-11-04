09:39, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاۆتوجول 11 وبلىستىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 4-قاراشا كۇنى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جولدا اباي بولۋ ەسكەرتىلەدى.
- اباي، اقمولا، الماتى، جامبىل، جەتىسۋ، سولتۇستىك قازاقستان، تۇركىستان، قاراعاندى، پاۆلودار، شىعىس قازاقستان جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
وسىعان بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمىن جانە اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاۋ، جولدارداعى كوكتايعاق پەن تومەن كورىنۋ جاعدايلارىن ەسكەرۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن قازاۆتوجول حابارلاماسىندا.
قوسىمشا اقپاراتتى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن 1403 بايلانىس ورتالىعىنان الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەدومستۆو كوكتايعاق سالدارىنان كولىكتەردىڭ جول جيەگىنە شىعىپ كەتۋى جيىلەگەنىن مالىمدەگەن.