قازاقى تازى - ۇلتتىق برەند: بريۋسسەلدە ارنايى فوتوكورمە ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بيىلدان باستاپ 3-قىركۇيەك ەلىمىزدە قازاقى تازى مەن توبەت كۇنى رەتىندە رەسمي تۇردە اتالىپ وتەدى. قازاقى تازى - حالقىمىزدىڭ جەتى قازىناسىنىڭ ءبىرى ءارى ءۇش مىڭ جىلدىق تاريحى بار اسىل تۇقىم.
جۋىردا بريۋسسەلدە قازاقستاننىڭ مادەني مۇراسىن تانىستىرعان العاشقى Shanyraq Fest Brussels فەستيۆالى ءوتتى. 8-11-ءساۋىر ارالىعىنداعى شاراعا 500 دەن استام ادام قاتىسىپ، 40 تان اسا قازاقستاندىق ونەرپاز ەۋروپا جۇرتشىلىعىنا ۇلتتىق ونەرىمىز بەن سالت-ءداستۇرىمىزدى تانىستىردى.
ەندى قازاقتىڭ تاعى ءبىر ۇلتتىق مۇراسى - تازى مەن توبەتتى ەۋروپادا كەڭىنەن ناسيحاتتاۋدىڭ مۇمكىندىكتەرى قانداي؟
بۇل تۋرالى بەلگيادان تىكەلەي بايلانىسقا شىعاتىن «NOMAD» ۇلتتىق اڭشىلىق كلۋبى» قوعامدىق قورىنىڭ مۇشەسى ابزال دوسىمان Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
قازاقى تازى - جۇيرىكتىگىمەن، قىراعىلىعىمەن جانە اڭشىلىق قابىلەتىمەن ەرەكشەلەنەتىن اسىل تۇقىم. ونىڭ دەنەسى ىقشام، اياقتارى ۇزىن، ال قۇلاعى مەن قۇيرىعىندا شاشاق ءجۇنى بولادى. تازى ءيىس ارقىلى ەمەس، كوبىنە كوزىمەن شالىپ، اڭدى جىلدام قۋىپ جەتەدى. مىنەزى سابىرلى، وتە سەزىمتال ءارى يەسىنە ادال.
ال قازاقى توبەت - ءىرى دەنەلى، كۇشتى ءارى قايسار كۇزەتشى ءيت. ول ەجەلدەن مالدى قاسقىر مەن باسقا دا جىرتقىشتاردان قورعاعان. توبەت قاۋىپ تونبەسە ورىنسىز شابۋىلدامايدى، ءبىراق ءوز اۋماعى مەن يەسىن جانىن سالا قورعايدى. تازى - اڭشىلىقتىڭ سەرىگى بولسا، توبەت - ءتورت تۇلىكتىڭ ايبىندى ساقشىسى. ەكەۋى دە حالقىمىزدىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىمەن بىتە قايناسقان ۇلتتىق قۇندىلىق.
- ەرتەڭگى كۇننىڭ ماڭىزى زور. سەبەبى سوڭعى جىلدارى قازاقى تازى تۋرالى اقپاراتتىق جۇمىس كەڭ كولەمدە جۇرگىزىلىپ كەلەدى. «نوماد» ۇلتتىق اڭشىلىق كلۋبى جيىرما جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى قازاقى تازىنى جانە ۇلتتىق اڭشىلىق ءداستۇرىن دامىتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ ءجۇر. ءبىزدىڭ باستى ماقساتىمىز - قازاقى تازىنى ساقتاپ، ونىڭ تۇقىمدىق ەرەكشەلىكتەرىن دامىتۋ جانە ونى حالقىمىزدىڭ ۇلتتىق برەندىنە اينالدىرۋ، - دەدى ول.
سپيكەر سوزىنشە، 3-قىركۇيەك قازاقى تازى مەن توبەت كۇنىنە وراي بەلگيا استاناسى بريۋسسەل قالاسىندا «جەلدەن دە جۇيرىك - تازى» اتتى فوتوكورمە ءوتىپ جاتىر.
- «نوماد» ۇلتتىق اڭشىلىق كلۋبى قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن قازاقستاننىڭ بەلگياداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن جانە قازاقستان كينولوگيالىق وداعىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقتىڭ ۇلتتىق قۇندىلىعى - جۇيرىك تازىعا ارنالعان فوتوكورمە ءوتىپ جاتىر، - دەدى «NOMAD» ۇلتتىق اڭشىلىق كلۋبى» قوعامدىق قورىنىڭ مۇشەسى ابزال دوسىمان.
ابزال دوسىماننىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن وسىنداي فوتوكورمەلەر فينليانديا، تۇركيا جانە ەستونيا مەملەكەتتەرىندە ۇيىمداستىرىلعان. مۇنداي ءىس-شارالار قازاقى تازىنى حالىقارالىق دەڭگەيدە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا جانە ونىڭ ۇلتتىق قۇندىلىق رەتىندەگى ماڭىزىن تانىتۋعا ىقپال ەتەدى كەن.
- ەۋروپا ەلدەرىندە قازاقى تازى مەن توبەتكە دەگەن قىزىعۋشىلىق وتە جوعارى. بريۋسسەلدەگى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ شاقىرۋىمەن بۇگىنگى ءىس- شاراعا قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەن قوناقتاردىڭ قاراسى قالىڭ. اتاپ ايتقاندا، حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى ارنايى قاتىسۋ ءۇشىن كەلىپ وتىر. سونداي-اق بەلگيا اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى دە بۇل شاراعا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر، - دەدى ول.
بەلگيادان تىكەلەي قوسىلىمعا شىققان ابزال دوسىم ەرتەڭگى كۇنمەن بارشا وتانداستارىن قۇتتىقتادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولداۋىمەن قازاقى تازى مەن توبەت تۇقىمدارىن ساقتاۋ جانە دامىتۋعا باعىتتالعان ناقتى شارالار قولعا الىنعاننان كەيىن، ءبىزدىڭ دە جۇمىسىمىزدى ودان ءارى كۇشەيتۋگە ۇلكەن مۇمكىندىك تۋدى. وسى يگى ىسكە اتسالىسىپ جۇرگەن بارشا ازاماتتارعا العىسىمدى بىلدىرەمىن. بۇگىنگى ايتۋلى شارامەن بارشا وتانداستارىمىزدى قۇتتىقتايمىن! قازاقى تازىمىزدىڭ تۇقىمى كوبەيىپ، داڭقى الەمگە جايىلا بەرسىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 4 مىڭعا جۋىق تازى تۇقىمى رەسمي تىركەلگەن.