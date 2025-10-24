قازاقتىڭ زيالىلارى ءبىر-بىرىنە جازعان حاتىندا توتە جازۋدى قولدانعان - ديحان قامزابەك ۇلى
استانا. KAZINFORM - كەزىندە قازاقتىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرى ءبىر-بىرىنە جازعان حاتىندا توتە جازۋ قارپىن قولدانعان.
بۇل ويدى بۇگىن شەرحان مۇرتازانىڭ بىرەگەي شىعارماشىلىق مۇرالارىن ۇلتتىق ارحيۆكە تابىس ەتۋ راسىمىندە الاشتانۋشى عالىم، «قازاق گازەتتەرى» ج ش س باس ديرەكتورى، اكادەميك ديحان قامزابەك ۇلى ايتتى.
ارحيۆ قورىنا جازۋشىنىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىنا قاتىستى بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان سيرەك فوتوسۋرەتتەرى، جەكە حاتتارى، جازبا داپتەرلەرى جانە تاريحي-مادەني ماڭىزى زور وزگە دە قۇجاتتار وتكىزىلدى. سولاردىڭ ىشىندە جازۋشىنىڭ توتە جازۋمەن جازىلعان قويىن داپتەرى دە بار. بۇل مۇرانىڭ سىرى تۋرالى ديحان قامزابەك ۇلى تارقاتىپ ايتىپ بەردى.
- قازاقتىڭ زيالىلارى سول كەزدە ءبىر-بىرىنە جازعان حاتىندا توتە جازۋدى قولدانعان. بۇل - الاش قايراتكەرلەرىمەن وزدەرىن ساباقتاس، سول ءداستۇردىڭ جالعاسى رەتىندە كورسەتكەنى. ەكىنشىدەن، كوپ ادام بۇل جازۋدى بىلمەگەندىكتەن، ءوزارا قۇپيا حات الماسقان دەپ ويلايمىن. 70- 80-جىلدارى بولۋى كەرەك، شەراعاڭ دا توتە جازۋدى ۇيرەنگەن سەكىلدى. قويىن داپتەرىندە توتە جازۋمەن جازعان اقىن-جازۋشىلاردىڭ، وزىمەن جاقىن ارالاسقان ازاماتتاردىڭ اتتارى بار. كەيبىر وي-تولعامدارىن دا توتە جازۋمەن ءتۇسىرىپ وتىرعان، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، قۇندى قور رەتىندە تاپسىرىلعان ماتەريالداردىڭ قاتارىندا جازۋشىنىڭ ايگىلى «قىزىل جەبە» رومانىنىڭ ءتۇپنۇسقا قولجازبالارى، تۇرار رىسقۇلوۆ تۋرالى زەرتتەۋ جازبالارى، سونداي-اق كەڭەستىك بيلىككە قارسى شىققان قازاق زيالىلارىنىڭ كۇرەسىن سۋرەتتەيتىن «بەسەۋدىڭ حاتى» اتتى ەكى ءبولىمدى دراماسىنىڭ جانە باسقا دا شىعارمالارىنىڭ قولجازبالارى بار.
اۆتور ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى