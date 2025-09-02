قازاقتىڭ سايگۇلىگى كابيرحان جاڭا ماۋسىمداعى جارىستارعا دايىندالىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الەمدىك دەڭگەيدە اتى شىققان قازاقستاندىق تۇلپار كابيرحان جاڭا جارىس ماۋسىمىنا دايىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ونىڭ يەسى تىلەك مۇحامبەتقاليەۆ Kazinform.kz تىلشىسىنە ايتتى.
مۇحامبەتقاليەۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قازىر سايگۇلىك دۋبايدا.
- كابيرحاننىڭ جاعدايى جاقسى. بارلىعى ءبىرقالىپتى. قازىر جاڭا ماۋسىمعا دايىندالىپ جاتىر. جارىس ماۋسىمى قاراشادا باستالادى، ازىرشە قاي دودالارعا قاتىساتىنى بەلگىسىز، - دەدى ول.
يەسىنىڭ سوزىنشە، كابيرحاندى جاتتىقتىراتىن كوماندادا قازاقستاندىق ماماندار جوق، ونىڭ دايىندىعىن تەك شەتەلدىك جاتتىقتىرۋشىلار قاداعالايدى.
سونداي-اق ول قازاقستاندىق كورەرمەندەر ازىرشە كابيرحاندى وتاندىق بايگەلەردە كورە المايتىنىن ايتتى.
- ەلىمىزدە وتەتىن جارىستارعا ول قاتىسپايدى، سوندىقتان ازىرشە كورەرمەندەردىڭ ونى قازاقستاندا كورەتىن مۇمكىندىگى جوق، - دەدى تۇلپار يەسى.
ايتا كەتەيىك، كابيرحان - الەمدىك دەڭگەيدەگى اتاقتى جارىستاردا توپ جارعان، دۋبايداعى بەدەلدى بايگەلەردە جۇلدە العان قازاق جىلقىسى. ول بۇعان دەيىن Al Maktoum Challenge دوداسىندا 1 ميلليون دوللارلىق جۇلدەنى يەلەنىپ، قازاقستاننىڭ ات سپورتى تاريحىنداعى ۇلكەن جەتىستىككە قول جەتكىزگەن ەدى.