ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:41, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقتىڭ سايگۇلىگى كابيرحان جاڭا ماۋسىمداعى جارىستارعا دايىندالىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - الەمدىك دەڭگەيدە اتى شىققان قازاقستاندىق تۇلپار كابيرحان جاڭا جارىس ماۋسىمىنا دايىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ونىڭ يەسى تىلەك مۇحامبەتقاليەۆ Kazinform.kz تىلشىسىنە ايتتى.

    Кабирхан
    Фото: instagram.com/kabirkhan_qazaqstan

    مۇحامبەتقاليەۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قازىر سايگۇلىك دۋبايدا.

    - كابيرحاننىڭ جاعدايى جاقسى. بارلىعى ءبىرقالىپتى. قازىر جاڭا ماۋسىمعا دايىندالىپ جاتىر. جارىس ماۋسىمى قاراشادا باستالادى، ازىرشە قاي دودالارعا قاتىساتىنى بەلگىسىز، - دەدى ول.

    يەسىنىڭ سوزىنشە، كابيرحاندى جاتتىقتىراتىن كوماندادا قازاقستاندىق ماماندار جوق، ونىڭ دايىندىعىن تەك شەتەلدىك جاتتىقتىرۋشىلار قاداعالايدى.

    سونداي-اق ول قازاقستاندىق كورەرمەندەر ازىرشە كابيرحاندى وتاندىق بايگەلەردە كورە المايتىنىن ايتتى.

    - ەلىمىزدە وتەتىن جارىستارعا ول قاتىسپايدى، سوندىقتان ازىرشە كورەرمەندەردىڭ ونى قازاقستاندا كورەتىن مۇمكىندىگى جوق، - دەدى تۇلپار يەسى.

    ايتا كەتەيىك، كابيرحان - الەمدىك دەڭگەيدەگى اتاقتى جارىستاردا توپ جارعان، دۋبايداعى بەدەلدى بايگەلەردە جۇلدە العان قازاق جىلقىسى. ول بۇعان دەيىن Al Maktoum Challenge دوداسىندا 1 ميلليون دوللارلىق جۇلدەنى يەلەنىپ، قازاقستاننىڭ ات سپورتى تاريحىنداعى ۇلكەن جەتىستىككە قول جەتكىزگەن ەدى.

    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
