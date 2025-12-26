قازاقتىڭ ۇلتتىق مۇراسى ىستانبۇل ساحناسىندا جاڭاشا جاڭعىردى
استانا. KAZINFORM - ىستانبۇلدا «قازاقكونسەرت» ارتىستەرى ونەر كورسەتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاقكونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمىنىڭ ارتىستەرى ىستانبۇلدا ونەر كورسەتتى.
كەشتە ۇلتتىق، ءداستۇرلى مۇرا جاڭاشا ۇسىنىلدى. كونسەرتكە رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتتارى قاتىستى. تانىمال ونەر يەلەرى ۇلتتىق ءداستۇر مەن تاريحي مۇرانى زاماناۋي مۋزىكالىق وڭدەۋدە ورىندادى.
اتاپ ايتساق، قۇرمانعازى ساعىرباي ۇلىنىڭ، ۇكىلى ىبىرايدىڭ، قورقىتتىڭ، ساكەن سەيفۋلليننىڭ، نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ، قازاق جانە تۇرىك حالىق اندەرى مەن ت. ب. تۋىندىلار ۇسىنىلدى.
ءىس-شارا قازاقستاننىڭ مۋزىكالىق مۇراسىن تۇرىك حالقىنا تانىستىرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا ارنالعان الاڭ بولدى.
ايتا كەتەلىك ىستانبۇلدىڭ ەڭ ءىرى كىتاپحاناسىندا قازاقستاننىڭ عىلىمي-ادەبي بۇرىشى اشىلعان ەدى.