    21:28, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقتىڭ العاشقى كاسىبي مۋزىكانتتارىنىڭ ءبىرى ومىردەن ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - قوبىزشى، قازاقتىڭ العاشقى كاسىبي مۋزىكانت قىزدارىنىڭ ءبىرى راۋشان نۇرپەيىسوۆا 97 جاسىندا ومىردەن ءوتتى.

    ا
    Фото: Дина Имамбайдың парақшасынан

    قارالى حاباردى جۋرناليست دينا يمامباي جەتكىزدى.

    «راۋشان تۇسىپبەك قىزى نۇرپەيىسوۆا - ايگىلى اكادەميك احمەت جۇبانوۆتىڭ شاكىرتتەرىنىڭ ءبىرى، قۇرمانعازى وركەسترىنىڭ قوبىزشىسى بولعان. اتاقتى قوبىزشىلار داۋلەت مىقتىبايەۆپەن، جاپپاس قالامبايەۆپەن قاتار ونەر كورسەتكەن. 1957-جىلى اتىراۋدا مۋزىكالىق ۋچيليشەنىڭ جانە دينا نۇرپەيىسوۆا اتىنداعى وركەستردىڭ قۇرىلۋىنا اتسالىسقان. راۋشان اپا تۇنىپ تۇرعان تاريح ەدى، 1940-جىلداردان بەرگى قازاق مادەنيەتىنىڭ دامۋىن كوزىمەن كورگەن، كۋا بولعان»، - دەپ جازدى ول.

    ونەر قايراتكەرى ءومىرىنىڭ سوڭعى جىلدارىندا استانادا تۇرعان.

    Күнсұлтан Отарбай
