قازاقتار ءۇيدى جاپپاي استانادان ساتىپ الىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - استانا جىل قورىتىندىسى بويىنشا دا، جەلتوقسان ايىندا دا تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىنىڭ سانى بويىنشا رەكوردتىق كورسەتكىش تىركەدى.
ءبىرىنشى كرەديتتىك بيۋرو ماماندارىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستانداعى تۇرعىن ءۇي نارىعى 2025 -جىلدى جوعارى كورسەتكىشپەن اياقتادى، اسىرەسە ەلوردادا بەلسەندىلىك ايقىن بايقالدى، - دەپ حابارلايدى Aikyn.kz سايتى.
ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى دەرەكتەرىنە سايكەس، جەلتوقسان ايىندا ەلوردادا شامامەن 11,7 مىڭ مامىلە جاسالعان. بۇل كورسەتكىش قاراشا ايىمەن سالىستىرعاندا 32 پايىزعا، ال 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىمەن سالىستىرعاندا 18 پايىزعا جوعارى.
اتالعان ناتيجە كەمىندە 2018 -جىلدىڭ باسىنان بەرگى ءابسوليۋتتى ماكسيمۋم سانالادى. ال قالانىڭ اۋماعى مەن حالقىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋىن ەسكەرسەك، بۇل كورسەتكىش باقىلاۋ جۇرگىزىلە باستاعاننان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەي بولۋى دا مۇمكىن. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استانادا جاسالعان مامىلەلەردىڭ جالپى سانى 93,5 مىڭنان استى، بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 22 پايىزعا كوپ. بۇل دا سوڭعى جىلدارداعى رەكوردتىق دەڭگەي.
نارىقتاعى مۇنداي بەلسەندىلىك 2025 -جىلى تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ بىرنەشە رەت وسۋىمەن، اسىرەسە العاشقى نارىقتا بايقالعان قىمباتتاۋمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. مۇنى ءبىرقاتار اناليتيكالىق پلاتفورمالاردىڭ دەرەكتەرى دە راستايدى.
الماتىدا دا تۇرعىن ءۇي نارىعى 2018 -جىلدان بەرگى جىلدىق ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتىپ، ءبىر جىلدا 87,6 مىڭ مامىلە تىركەلدى. الايدا 2024 -جىلمەن سالىستىرعانداعى ءوسىم بار-جوعى 5 پايىزدى قۇرادى. سوعان قاراماستان، وڭتۇستىك استانادا العاشقى جانە قايتالاما نارىقتاعى باعانىڭ ءوسۋى الدەقايدا ايقىنىراق بولدى.
جەلتوقسان ايىندا الماتىدا 9 مىڭ مامىلە تىركەلگەن. بۇل ابسوليۋتتى رەكورد بولماسا دا، 2018 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى ايلىق كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى سانالادى جانە تەك 2021 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنداعى كورسەتكىشتەن عانا تومەن.