قازاقتان شىققان تۇڭعىش ۇشقىش قىز حيۋاز دوسپانوۆا تۋرالى نە بىلەمىز
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قورعانىس مينيسترلىگى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس باتىرلارى تۋرالى تاريحي جادىنى ساقتاۋعا ەرەكشە ءمان بەرەدى.
سولاردىڭ ىشىندە ەرلىگى، قايسارلىعى جانە وتانعا ادال قىزمەت ەتۋدىڭ سيمۆولىنا اينالعان قازاقتىڭ تۇڭعىش ۇشقىش قىزى حيۋاز دوسپانوۆانىڭ ەسىمى ەرەكشە ورىن الادى.
اتى اڭىزعا اينالعان حيۋاز دوسپانوۆانىڭ ەسىمى ەلدىڭ قاھارماندىق شەجىرەسىمەن تىعىز بايلانىستى.
ول 1922-جىلعى 15-مامىردا گۋريەۆ (قازىرگى اتىراۋ) وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. جاستايىنان حيۋاز اسپاندى ارمان ەتكەن. ول ورال قالاسىنداعى №1 ورتا مەكتەپتى ۇزدىك ءتامامداپ، جەرگىلىكتى اەروكلۋبتان زاپاستاعى ۇشقىش كۋالىگىن قاتار الىپ شىققان وجەت قىز. وسىلايشا ونىڭ ارمانىنا باستار العاشقى قادامى جاسالدى.
ۇشقىش بولۋدى ماقسات ەتكەن حيۋاز دوسپانوۆا ماسكەۋدەگى ن. ە. جۋكوۆسكي اتىنداعى اسكەري-اۋە اكادەمياسىنا تۇسۋگە تالپىندى. الايدا تاعدىر ونى ءبىرىنشى ماسكەۋ مەديتسينا ينستيتۋتىنا الىپ كەلەدى. ول وقۋعا ۇزدىك تۇلەكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە ەمتيحانسىز قابىلداندى.
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسى باستالعاننان كەيىن حيۋاز دوسپانوۆا 588-تۇنگى بومبالاۋشى اۋە پولكىنىڭ شتۋرمانى بولىپ قابىلداندى. ول وڭتۇستىك مايداندا، سولتۇستىك كاۆكازدا، زاكاۆكازەدە، ۋكراينا مەن بەلارۋس اۋماعىندا جاۋىنگەرلىك تاپسىرمالار ورىندادى. سوعىس جىلدارىندا باتىر ۇشقىش ءۇش جۇزدەن استام جاۋىنگەرلىك ۇشۋ جاسادى. ەكى رەت اۋىر جارالانعانىنا قاراماستان، قايتادان ساپقا ورالىپ وتىردى. جەڭىس كۇنىن بەرلين تۇبىندە قارسى الدى.
ونىڭ ەرلىگى مەن باتىلدىعى قىزىل جۇلدىز، II دارەجەلى وتان سوعىسى، قىزىل تۋ وردەندەرىمەن، «كاۆكازدى قورعاعانى ءۇشىن»، «ۆارشاۆانى ازات ەتكەنى ءۇشىن»، «گەرمانيانى جەڭگەنى ءۇشىن» مەدالدارىمەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى. 2004 -جىلى وعان «حالىق قاھارمانى» اتاعى بەرىلدى.
سوعىستان كەيىن حيۋاز قايىر قىزى قوعامدىق قىزمەتىن بەلسەندى جالعاستىرىپ، ازاماتتىق اۆياتسيانى دامىتۋعا جانە جاستاردى پاتريوتتىق رۋحتا تاربيەلەۋگە زور ۇلەس قوستى. ول قايسار ەرىك-جىگەر مەن بورىشقا ادالدىقتىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
حيۋاز قايىر قىزى 2008-جىلعى 20-مامىردا دۇنيەدەن ءوتىپ، الماتىداعى كەڭساي زيراتىنا جەرلەندى. ونىڭ ءومىر جولى ۇلتتىق تاريحي جادىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ، ۇلى جەڭىسكە ولشەۋسىز ۇلەس قوسقان قازاقستاندىق ايەلدەردىڭ جانقيارلىعىنىڭ جارقىن ۇلگىسى بولىپ ساقتالادى.
قازاقتان شىققان تۇڭعىش ۇشقىش قىز، حالىق قاھارمانى حيۋاز دوسپانوۆانىڭ ۇلى ەربولات ءامىروۆ پەن نەمەرە ءىنىسى باقىتجان دوسپانوۆ باتىر جايلى ەستەلىكتەرىن بولىسكەن ەدى.