قازاقتا 120 دان استام ۇلتتىق اسپاپ بار
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا جاڭادان اشىلعان ونەر مۇراجايىنا 1600 دەن استام ۇلتتىق اسپاپ قويىلعان. مۋزەيگە قويىلعان ۇلتتىق اسپاپتاردى جاساۋ ءۇشىن 15 كە جۋىق شەبەر جۇمىس ىستەپتى.
- ءبىزدىڭ كەز كەلگەن قازاققا "قازاقتىڭ قانشا ۇلتتىق اسپابى بار؟ " دەگەن سۇراق قويساق، ءارى كەتسە 5-6 سىن ساناپ بەرەر. ءبىراق بىزگە دەيىن عالىمداردىڭ تۇگەندەپ كەتكەن اسپاپتارىن ساناعاندا 120 دان استام ۇلتتىق اسپابىمىز شىعادى. ماسەلەن، ءبىر عانا ۇرمالى اسپاپتاردىڭ 22 ءتۇرى بار. ءبىز ونى عالىمدارىمىزدىڭ ەڭبەكتەرى ارقىلى دالەلدەپ، سول ەڭبەكتەرگە سۇيەنىپ قۇراستىرىپ، جازدا الماتىداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنا تەگىن تابىستادىق. بۇنى ستۋدەنتتەرگە ناسيحاتتاۋ ءۇشىن ىستەدىك، - دەيدى استانا قالاسى مادەنيەت باسقارماسى بىرلەسكەن مۋزەيلەر ديرەكسياسى ونەر مۋزەيىنىڭ باسشىسى باياندى ساحاريا ۇلى.
مۋزەيدە بەساسپاپ شەبەرلەر قىزمەت ەتەدى ەكەن.
- بۇل اسپاپتاردى جاساپ شىعۋ ءۇشىن 15 كە جۋىق ادام جۇمىس ىستەدى. بىزدەگى جىگىتتەر جاي عانا اسپاپتا وينامايدى. سول اسپاپتاردى جاساي دا الادى. وعان قوسا، سول اسپاپتى ناسيحاتتاۋ ءۇشىن شىعارما دا جازادى، - دەيدى مۇراجاي باسشىسى.