قازاقستاندىقتاردىڭ تابىسى ءبىر جىل ىشىندە العاش رەت ءوستى: وسىمگە نە اسەر ەتتى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ ناقتى اقشالاي تابىسى سوڭعى ءبىر جىلدا العاش رەت وڭ ديناميكا كورسەتتى. 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ولار وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 0,1 پايىزعا ءوستى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەل تۇرعىندارىنىڭ جان باسىنا شاققانداعى اتاۋلى اقشالاي تابىسى ايىنا 252619 تەڭگەنى قۇرادى. بۇل 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىمەن سالىستىرعاندا 11,8 پايىزعا ارتىق.
وسىمگە اسەر ەتكەن فاكتورلاردىڭ ءبىرى - ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋى. اتاپ ايتقاندا، تۇتىنۋشىلىق باعانىڭ ءوسۋى بىرتىندەپ تومەندەپ كەلەدى: 2026-جىلدىڭ ماۋسىمىندا جىلدىق ينفلياتسيا 10,3 پايىزدى قۇرادى.
جالاقىنىڭ ءوسۋى
حالىق تابىسىنىڭ نەگىزگى كوزى - جالاقى بولىپ قالا بەرەدى. ازاماتتاردىڭ بارلىق اقشالاي تۇسىمدەرىنىڭ شامامەن ۇشتەن ەكىسى وسىعان تيەسىلى.
2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ورتاشا ايلىق اتاۋلى جالاقى 9,1 پايىزعا ءوستى. بۇل رەتتە ءوسىم قارقىنى ءارتۇرلى سالالاردا ايتارلىقتاي ەرەكشەلەندى.
جالاقىنىڭ ەڭ كوپ ءوسىمى كەلەسى سالالاردا تىركەلدى:
اۋىل شارۋاشىلىعىندا - 20,3 پايىزعا (ناقتى ءوسىم - 7,7 پايىز)؛
قارجى جانە ساقتاندىرۋ قىزمەتىندە - 18,1 پايىزعا (5,7 پايىز)؛
وڭدەۋ ونەركاسىبىندە - 14 پايىزعا (2,1 پايىز)؛
كولىك جانە قويمالاۋ سالاسىندا - 12,9 پايىزعا (1,1 پايىز).
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تابىستىڭ ءوسۋى ەڭ الدىمەن ەكونوميكانىڭ مۇنايدان تىس سەكتورلارىندا بايقالادى. بۇل ءوندىرىستىڭ دامۋىمەن، ەڭبەك ونىمدىلىگىنىڭ ارتۋىمەن جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىمەن بايلانىستى.
تابىستى ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن ارتتىرۋ ەكونوميكالىق ساياساتتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل ماقساتتا جالاقىنى ءوسىرۋ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ، كاسىپكەرلىكتى قولداۋ جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى سالالاردى دامىتۋ شارالارىن قامتيتىن حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋدىڭ كەشەندى جوسپارى ىسكە اسىرىلۋدا.
ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ مەن دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىنا سايكەس، حالىقتىڭ ناقتى تابىسىنىڭ ماقساتتى ءوسىمى جىل سايىن كەمىندە 2-3 پايىزدى قۇراۋى ءتيىس.