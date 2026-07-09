قازاقستاندىقتاردىڭ سۇيىكتى كۋرورتى تۋريستەردى باسقا جاعىنان تاڭعالدىردى
استانا. KAZINFORM - انتاليانىڭ تانىمال جاعاجايلارىندا تۋريستەر كوگىلدىر سۋدىڭ ورنىنا پلاستيك قالدىقتارىن ۆيدەوعا تۇسىرۋگە ءماجبۇر. شاعىمدار بىرنەشە كۋرورتتىق ايماقتان ءتۇسىپ جاتىر، ال جەرگىلىكتى بيلىك بۇل ماسەلەنى ازىرگە تۇپكىلىكتى شەشە الماي وتىر، دەپ حابارلايدى Tengri Travel.
دەمالۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماسەلە اسىرەسە تۇستەن كەيىن قاتتى بايقالادى. تولقىندار جاعاعا ۇساق پلاستيك، بوتەلكە قاقپاقتارىن، قاپتامالاردى، ەتيكەتكالاردى، ەزىلگەن قاعاز بەن وزگە دە تۇرمىستىق قوقىستى شىعارىپ جاتىر. كوپشىلىك بۇل قالدىقتار تانىمال شيپاجايلاردىڭ كوركىن بۇزىپ قانا قويماي، جاعىمسىز ءيىس بارىن ايتادى.
ەڭ كوپ شاعىم تانىمال جاعاجايلاردان - كەمەردەن باستاپ انتالياداعى كونياالتى اۋدانىنا دەيىنگى ارالىقتان ءتۇسىپ جاتىر.
لاستانعان جاعاجايلاردىڭ ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تارادى. پايدالانۋشىلار ادەتتەگى دەمالىس سۋرەتتەرىنىڭ ورنىنا پلاستيك قالدىقتارىنا تولعان جاعالاۋدى كورسەتىپ جاتىر.
جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنشە، ايماق بيلىگى جاعاجايلاردى تۇراقتى تۇردە تازالايدى، ءبىراق ماسەلە قايتالانا بەرەدى. ماسەلەن، مامىردا كەمەر مۋنيتسيپاليتەتى تۇرعىنداردىڭ كوپتەگەن وتىنىشىنەن كەيىن الەمگە ايگىلى چيرالى جاعاجايىندا اۋقىمدى تازارتۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلعان بولاتىن. سول كەزدە پلاستيك قالدىقتارى تەڭىزدەن كەلگەنى، كوممەرتسيالىق كەمەلەردەن تاستالعان بولۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان ەدى.
تازالاۋ جۇمىستارىنان كەيىن بيلىك لاستانۋ جاعدايلارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جاعاجاي تۇراقتى باقىلاۋدا بولاتىنىن مالىمدەدى. الايدا جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن تۋريستەر اتاپ وتكەندەي، ازىرگە ۇزاق مەرزىمدى ناتيجەگە قول جەتكىزۋ مۇمكىن بولماي تۇر، قوقىس جاعاعا اعىپ كەلۋىن توقتاتار ەمەس.
تۇركيالىق باق مالىمەتىنشە، جاعالاۋدىڭ پلاستيكپەن لاستانۋ ماسەلەسىنىڭ باستالعانىنا ءبىر جىلدان اسقان، ءبىراق بيىلعى جازدا، اسىرەسە كەيىنگى اپتالاردا جاعداي ايتارلىقتاي ناشارلاپ كەتكەن.
تۋريستەر جەرگىلىكتى بيلىك بۇل ماسەلەنىڭ ۇزاق مەرزىمدى شەشىمىن تابادى دەپ ۇمىتتەنەدى، ويتكەنى انتاليا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن، سونىڭ ىشىندە قازاقستاننان باراتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن ەڭ تانىمال كۋرورتتىق باعىتتاردىڭ ءبىرى. 2025 -جىلى تۇركياعا 123 مىڭنان استام قازاقستاندىق بارعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، تۇركيانىڭ جەرورتا تەڭىزى جاعالاۋىندا دەمالۋدى جوسپارلاپ وتىرعان تۋريستەرگە ادەتتەرىن قايتا قاراۋعا تۋرا كەلەدى. 5-ماۋسىمنان باستاپ انتاليادا تەمەكى شەگۋگە تولىق تىيىم سالىندى.