قازاقستاندىقتاردىڭ قانشا ۋاقىتىن كەپتەلىس جۇتادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قالالارىنداعى كەپتەلىس ماسەلەسى جىلدان-جىلعا ۋشىعىپ بارادى. ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ەل تۇرعىندارى جولدا بۇرىنعىدان دا كوپ ۋاقىت جوعالتا باستاعان.
Numbeo حالىقارالىق پلاتفورماسىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنگەن Finprom.kz زەرتتەۋىندە 2026-جىلى قازاقستان قالالارىندا ءبىر باعىتقا كەتەتىن ورتاشا ۋاقىت سوڭعى بىرنەشە جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەنى ايتىلعان. قازىر قازاقستاندىقتار قالا ىشىندە جولعا ورتا ەسەپپەن 35,9 مينۋت جۇمسايدى.
جول جوندەۋ جۇمىستارى مەن قوزعالىستى سيفرلاندىرۋعا قاراماستان، جاعداي ايتارلىقتاي جاقسارماعان. 2017-جىلدان بەرى بۇل كورسەتكىش جەتى مينۋتتان استام ۋاقىتقا وسكەن.
زەرتتەۋدە ماسەلەنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە ءىرى قالالارداعى جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جەتكىلىكتى دامىماۋى اتالادى. اتاپ ايتقاندا، كولىك اعىنىن رەتتەيتىن كوپدەڭگەيلى جولايرىقتار، اينالما جانە اينالما جولداردىڭ جەتىسپەۋى جاعدايدى كۇردەلەندىرىپ وتىر.
اسىرەسە ەسكى ينفراقۇرىلىمى ساقتالعان، كوشەلەرى تار شاعىناۋدانداردا ماسەلە وتكىر سەزىلەدى. مۇنداي اۋداندارداعى جولدار كولىك سانىنىڭ كۇرت وسۋىنە بەيىمدەلمەگەن.
ساپار ۇزاقتىعىنا قاناعاتتانباۋ يندەكسى
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءۇي مەن جۇمىس اراسىنداعى ۇزاق جول مەن كۇندەلىكتى كەپتەلىس قالا تۇرعىندارىنىڭ جۇيكەسىنە اسەر ەتەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ بىرىنە اينالعان.
Numbeo ساراپشىلارى تۇرعىنداردىڭ وسى كوڭىل كۇيىن ارنايى «ساپار ۇزاقتىعىنا قاناعاتتانباۋ يندەكسى» ارقىلى ولشەيدى. ادىستەمە بويىنشا، ەگەر ادام جولعا 25 مينۋت جۇمساسا، بۇل قالىپتى كورسەتكىش سانالادى. ال ءار قوسىمشا مينۋت وتكەن سايىن قاناعاتتانباۋ دەڭگەيى گەومەتريالىق پروگرەسسيامەن وسەدى.
ماسەلەن، 2017-جىلى قازاقستاندا ورتاشا جول ۋاقىتى 28,5 مينۋت بولعان كەزدە قاناعاتتانباۋ يندەكسى 58,6 بولعان. ال 2026-جىلى بۇل كورسەتكىش 701,9 عا دەيىن جەتكەن. ساراپشىلار يندەكس جىل سايىن دەرلىك ۇزدىكسىز ءوسىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.