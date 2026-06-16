قازاقستاندىقتاردىڭ جازعى دەمالىسىنا ارنالعان توپ-6 ەل
استانا. KAZINFORM - جاز - ساياحات ماۋسىمى. كوپشىلىك تەڭىز جاعاسىندا تىنىعىپ، جاڭا قالالاردى ارالاپ، ۇمىتىلماس اسەر ىزدەيتىن كەزەڭ. بيىل قازاقستاندىقتار تاڭداۋى بۇرىنعىدان دا كەڭەيدى.
Air Astana جازعى ماۋسىمداعى تانىمال رەيستەر سانىن كوبەيتىپ، جاڭا باعىتتاردى ىسكە قوستى.
تۇركيا: ءار كەز سۇرانىستاعى باعىت
ەڭ سۇرانىسقا يە باعىتتاردىڭ ءبىرى - تۇركيا. Air Astana الماتى مەن استانادان انتالياعا، سونداي-اق بودرۋمعا رەيستەر ورىندايدى.
الماتى - انتاليا باعىتىندا اپتاسىنا 14 رەيس (كۇنىنە ەكى رەت)، استانا - انتاليا باعىتىندا اپتاسىنا 11 رەيس ورىندالادى. ال الماتىدان بودرۋمعا اپتاسىنا 3 رەيس، استانا - بودرۋم باعىتىندا 2 رەيس قاتىنايدى.
ۆەتنام: ەكزوتيكا جانە جاعاجايداعى دەمالىس
نياچانگ پەن دانانگقا تۇراقتى رەيستەر قاتىنايدى. نياچانگ ءمولدىر تەڭىزى جانە دايۆينگكە قولايلى ورىندارىمەن تانىمال. الماتىدان نياچانگقا (كامران) اپتاسىنا 4 رەيس، ال استانادان اپتاسىنا 3 رەيس قاتىنايدى.
دانانگتىڭ باستى بايلىعى - جاعاجايلارى. جاعالاۋ شامامەن 30 شاقىرىمعا دەيىن سوزىلىپ جاتىر. سونداي-اق الىپ قولدار ۇستاپ تۇرعان التىن كوپىر تۋريستەردى ەرەكشە قىزىقتىرادى. الماتىدان دانانگقا اپتاسىنا 3 رەيس، ال استانادان اپتاسىنا 2 رەيس ورىندالادى.
ب ا ءا: جاڭا مۇمكىندىكتەر
دۋباي - فۋتۋريستىك قالا. ول تۋريستەردى ءزاۋلىم عيماراتتارى، سافاري ساياحاتتارى جانە ءتۇرلى شوۋ-باعدارلامالارىمەن قىزىقتىرادى. دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار شوعىرلانعان قالادا تەك بۋردج- حاليفا ەمەس، كوپشىلىكتى تاڭعالدىراتىن نىساندار كوپ.
دۋبايعا ۇشاتىن رەيستەر سانى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇلعايتىلادى. الماتىدان 20-30-ماۋسىم ارالىعىندا 7 رەيس ورىندالسا، شىلدەدەن باستاپ تۇراقتى تۇردە كۇندەلىكتى ۇشادى. استانادان 10- 19-شىلدە ارالىعىندا 3 رەيس، 20-شىلدەدەن باستاپ 4 رەيس، ال تامىزدان باستاپ اپتاسىنا 7 رەيسكە دەيىن كوبەيەدى.
كيپر: جەرورتا تەڭىزىنە جاڭا باعىت
جازعى كەستەدەگى باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - لارناكا باعىتىنىڭ اشىلۋى. الماتىدان رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى، استانادان - سەيسەنبى جانە سەنبى كۇندەرى ورىندالادى.
لارناكا قاۋىپسىز ءارى تازا جاعاجايلارى، تاريحي ورىندارى جانە جەرورتا تەڭىزىنىڭ ەرەكشە اتموسفەراسىمەن تانىمال. ەسكەرەتىن جايت، باسقالارىنا قاراعاندا بۇل باعىتقا ۆيزا قاجەت. ونى 5-10 جۇمىس كۇندەرى ىشىندە وڭاي الا الاسىز.
چەرنوگوريا مەن گرۋزيا: ەۋروپالىق اتموسفەرا
ەۋروپا باعىتى ءۇشىن Air Astana چەرنوگوريانىڭ پودگوريتسا قالاسىنا جانە گرۋزيانىڭ باتۋمي مەن تبيليسي قالالارىنا رەيستەر ۇسىنادى. پودگوريتسا - ادريا جاعالاۋىنا جاقىن ورنالاسقان تىنىش ءارى كوركەم قالا. الماتىدان پودگوريتساعا اپتاسىنا 3 رەيس، ال استانادان 2 رەيس قاتىنايدى.
ال باتۋميدە ءزاۋلىم عيماراتتار كونە كۆارتالدارمەن ۇيلەسىم تاپقان. ايگىلى «ءالي مەن نينو» ءمۇسىنى دە وسىندا. الماتى - باتۋمي باعىتىنداعى رەيستەر سانى ماۋسىمدا اپتاسىنا 4 رەيسكە، ال شىلدەدەن باستاپ 5 رەيسكە دەيىن كوبەيەدى.
تبيليسيگە بولسا استانادان اپتاسىنا 4 رەيس، ال اتىراۋدان 2 رەيس قاتىنايدى.
ەگەر جازعى دەمالىسىڭىزدى شەتەلدە وتكىزۋدى جوسپارلاپ جۇرسەڭىز، باعىتتى قازىردەن تاڭداپ، بيلەتتى ەرتەرەك راسىمدەۋ ءتيىمدى.