KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىقتاردىڭ جازعى دەمالىسىنا ارنالعان توپ-6 ەل

    استانا. KAZINFORM - جاز - ساياحات ماۋسىمى. كوپشىلىك تەڭىز جاعاسىندا تىنىعىپ، جاڭا قالالاردى ارالاپ، ۇمىتىلماس اسەر ىزدەيتىن كەزەڭ. بيىل قازاقستاندىقتار تاڭداۋى بۇرىنعىدان دا كەڭەيدى.

    ا
    Фото: Air Astana

    Air Astana جازعى ماۋسىمداعى تانىمال رەيستەر سانىن كوبەيتىپ، جاڭا باعىتتاردى ىسكە قوستى.

    تۇركيا: ءار كەز سۇرانىستاعى باعىت

    ەڭ سۇرانىسقا يە باعىتتاردىڭ ءبىرى - تۇركيا. Air Astana الماتى مەن استانادان انتالياعا، سونداي-اق بودرۋمعا رەيستەر ورىندايدى.

    الماتى - انتاليا باعىتىندا اپتاسىنا 14 رەيس (كۇنىنە ەكى رەت)، استانا - انتاليا باعىتىندا اپتاسىنا 11 رەيس ورىندالادى. ال الماتىدان بودرۋمعا اپتاسىنا 3 رەيس، استانا - بودرۋم باعىتىندا 2 رەيس قاتىنايدى.

    ۆەتنام: ەكزوتيكا جانە جاعاجايداعى دەمالىس

    نياچانگ پەن دانانگقا تۇراقتى رەيستەر قاتىنايدى. نياچانگ ءمولدىر تەڭىزى جانە دايۆينگكە قولايلى ورىندارىمەن تانىمال. الماتىدان نياچانگقا (كامران) اپتاسىنا 4 رەيس، ال استانادان اپتاسىنا 3 رەيس قاتىنايدى.

    دانانگتىڭ باستى بايلىعى - جاعاجايلارى. جاعالاۋ شامامەن 30 شاقىرىمعا دەيىن سوزىلىپ جاتىر. سونداي-اق الىپ قولدار ۇستاپ تۇرعان التىن كوپىر تۋريستەردى ەرەكشە قىزىقتىرادى. الماتىدان دانانگقا اپتاسىنا 3 رەيس، ال استانادان اپتاسىنا 2 رەيس ورىندالادى.

    ب ا ءا: جاڭا مۇمكىندىكتەر

    دۋباي - فۋتۋريستىك قالا. ول تۋريستەردى ءزاۋلىم عيماراتتارى، سافاري ساياحاتتارى جانە ءتۇرلى شوۋ-باعدارلامالارىمەن قىزىقتىرادى. دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار شوعىرلانعان قالادا تەك بۋردج- حاليفا ەمەس، كوپشىلىكتى تاڭعالدىراتىن نىساندار كوپ.

    دۋبايعا ۇشاتىن رەيستەر سانى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇلعايتىلادى. الماتىدان 20-30-ماۋسىم ارالىعىندا 7 رەيس ورىندالسا، شىلدەدەن باستاپ تۇراقتى تۇردە كۇندەلىكتى ۇشادى. استانادان 10- 19-شىلدە ارالىعىندا 3 رەيس، 20-شىلدەدەن باستاپ 4 رەيس، ال تامىزدان باستاپ اپتاسىنا 7 رەيسكە دەيىن كوبەيەدى.

    كيپر: جەرورتا تەڭىزىنە جاڭا باعىت

    جازعى كەستەدەگى باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - لارناكا باعىتىنىڭ اشىلۋى. الماتىدان رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى، استانادان - سەيسەنبى جانە سەنبى كۇندەرى ورىندالادى.

    لارناكا قاۋىپسىز ءارى تازا جاعاجايلارى، تاريحي ورىندارى جانە جەرورتا تەڭىزىنىڭ ەرەكشە اتموسفەراسىمەن تانىمال. ەسكەرەتىن جايت، باسقالارىنا قاراعاندا بۇل باعىتقا ۆيزا قاجەت. ونى 5-10 جۇمىس كۇندەرى ىشىندە وڭاي الا الاسىز.

    چەرنوگوريا مەن گرۋزيا: ەۋروپالىق اتموسفەرا

    ەۋروپا باعىتى ءۇشىن Air Astana چەرنوگوريانىڭ پودگوريتسا قالاسىنا جانە گرۋزيانىڭ باتۋمي مەن تبيليسي قالالارىنا رەيستەر ۇسىنادى. پودگوريتسا - ادريا جاعالاۋىنا جاقىن ورنالاسقان تىنىش ءارى كوركەم قالا. الماتىدان پودگوريتساعا اپتاسىنا 3 رەيس، ال استانادان 2 رەيس قاتىنايدى.

    ال باتۋميدە ءزاۋلىم عيماراتتار كونە كۆارتالدارمەن ۇيلەسىم تاپقان. ايگىلى «ءالي مەن نينو» ءمۇسىنى دە وسىندا. الماتى - باتۋمي باعىتىنداعى رەيستەر سانى ماۋسىمدا اپتاسىنا 4 رەيسكە، ال شىلدەدەن باستاپ 5 رەيسكە دەيىن كوبەيەدى.

    تبيليسيگە بولسا استانادان اپتاسىنا 4 رەيس، ال اتىراۋدان 2 رەيس قاتىنايدى.

    ەگەر جازعى دەمالىسىڭىزدى شەتەلدە وتكىزۋدى جوسپارلاپ جۇرسەڭىز، باعىتتى قازىردەن تاڭداپ، بيلەتتى ەرتەرەك راسىمدەۋ ءتيىمدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور