قازاقستاندىقتاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى ا ق ش ۆيزاسىن الا المايدى – ق ر س ءى م
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۆيزاسىنا ءوتىنىش بەرگەن قازاقستاندىقتاردىڭ شامامەن %45-46 تەرىس جاۋاپ الادى.
بۇل تۋرالى سەناتتاعى بريفينگتە ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرجان اشىقبايەۆ مالىمدەدى.
تىلشىلەردىڭ شەتەل ۆيزاسىن الۋدا قيىندىقتارعا تاپ بولاتىن قازاقستاندىقتار تۋرالى سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن ەرجان اشىقبايەۆ الەم بويىنشا ناقتى ستاتيستيكانى كەلتىرۋ قيىن ەكەنىن ايتتى.
- ۆيزا بەرۋدەن باس تارتۋ - ءبىزدىڭ سەرىكتەس ەلدەردىڭ ەگەمەن قۇقىعى. كوپ جاعدايدا مۇنداي اقپارات جەكە دەرەكتەرگە قاتىستى بولعاندىقتان جاريا ەتىلمەيدى، سونىڭ ىشىندە بىزگە دە بەرىلمەيدى. سوندىقتان ناقتى سانىن ايتۋ قيىن. كەيبىر ەلدەر عانا باس تارتۋ كورسەتكىشتەرىن جاريالايدى. ماسەلەن، ا ق ش-تا ۆيزاعا ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ شامامەن 45-46 پايىزىنا تەرىس جاۋاپ بەرىلگەن، - دەدى ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
ە. اشىقبايەۆ قازىرگى حالىقارالىق جاعدايدىڭ قۇبىلمالى ەكەنىن جانە كوپتەگەن مەملەكەتتەردىڭ شەتەل ازاماتتارىنا قاتىستى قوسىمشا تالاپتاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان ۆيزا الۋدا قيىندىققا تاپ بولعان ازاماتتاردىڭ ناقتى سانى تۋرالى تولىق مالىمەت بەرۋ قيىن،- دەدى ەرجان اشىقبايەۆ.
ول سونداي-اق قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە شىققاندا قابىلداۋشى ەلدىڭ زاڭدارىن ساقتاۋعا مىندەتتى ەكەنىن ەسكە سالدى.
- ءبىزدىڭ ازاماتتار شەتەلگە بارعاندا دا سول ەلىنىڭ زاڭناماسىن ورىنداۋعا مىندەتتى، - دەدى سپيكەر.
بريفينگ بارىسىندا تىلشىلەر جاپونيامەن ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ مۇمكىندىگى تۋرالى دا سۇرادى. ەرجان اشىقبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىتتاعى جۇمىس تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر، الايدا ناقتى كەلىسىمدەرگە قاشان قول جەتكىزىلەتىنى بەلگىسىز.
- بۇل - قىر-سىرى كوپ ءارى ۇزاق ۋاقىتتى قاجەت ەتەتىن پروتسەسس. جاپونياداعى سەرىكتەستەرىمىزبەن جانە باسقا دا ەلدەرمەن بۇل جۇمىستى جالعاستىرامىز. ناقتى ناتيجەلەر بولعاندا مىندەتتى تۇردە حابارلايمىز،-دەدى ول.
ق ر س ءى م وكىلى ۆيزالىق رەجيم ماسەلەلەرى قازاقستاننىڭ عانا ەمەس، سەرىكتەس مەملەكەتتەردىڭ دە شەشىمدەرىنە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.