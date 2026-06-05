قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى قانشا
استانا. قازاقپارات - ەل تۇرعىندارىنىڭ ورتاشا جاسى 76 جاسقا جاقىندادى. «بۇل دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى رەفورمالاردىڭ ناتيجەسى»، - دەيدى ماماندار.
بۇگىندە قازاقستاندىقتار مەملەكەت ەسەبىنەن پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋلەردەن باستاپ، قۇنى ونداعان ميلليون تەڭگەگە جەتەتىن جوعارى تەحنولوگيالى وپەراتسيالارعا دەيىنگى مەديتسينالىق كومەكتى تەگىن الادى. كارديوحيرۋرگيا، نەيروحيرۋرگيا، اعزا ترانسپلانتاتسياسى جانە ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ەمدەۋ باعىتتارى قارجىلاندىرىلادى. ونكولوگيالىق تەكسەرۋلەر تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدەندىرىلگەن كولەمىنە ەنگىزىلدى. ناتيجەسىندە 300 مىڭعا جۋىق ادام قوسىمشا دياگنوستيكادان ءوتتى.