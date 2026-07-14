قازاقستاندىقتاردىڭ 9,3 ميلليارد تەڭگە ايىپپۇلى مەن ءوسىمپۇلى كەشىرىلدى
استانا. KAZINFORM- ەلىمىزدە 19 مىڭ شاعىن جانە ميكروبيزنەس سۋبەكتىسىنىڭ 9,3 ميلليارد تەڭگە ايىپپۇلى مەن ءوسىمپۇلى كەشىرىلدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ مالىمدەدى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارا كاسىپكەرلىكتى قولداۋعا باعىتتالعان «تازا پاراق» باستاماسى اياسىندا ىسكە اسقان.
سونداي-اق جىل باسىنان بەرى بۇرىن تىركەۋ ەسەبىندە تۇرماعان 546 مىڭعا جۋىق جەكە تۇلعا زاڭداستىرىلدى.
- ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعانداردى قوسا العاندا، كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ سانى 2,9 ميلليونعا جەتتى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
سونىمەن قاتار ق ق س تولەۋشىلەر سانى 22,3 مىڭعا كوبەيىپ، 158,2 مىڭ بولعان.
- بۇل سالىق رەفورماسىنىڭ ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتىپ وتىرعانىن كورسەتەدى، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ رەسپۋبليكالىق بيۋجەت كىرىسى 24,6 پايىزعا وسكەنىن ايتتى.