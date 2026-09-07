قازاقستاندىقتارعا بۇگىننەن باستاپ زەينەتاقى جيناعىن باسقارۋعا جاڭا مۇمكىندىك بەرىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 7-قىركۇيەكتەن باستاپ ب ج ز ق سالىمشىلارى زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ %100 نا دەيىن ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلاردىڭ سەنىمگەرلىك باسقارۋىنا بەرە الادى.
ب ج ز ق مالىمەتىنشە، قازاقستاندا زەينەتاقى جيناقتارىن باسقارۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلدى. 2026-جىلعى 7-قىركۇيەكتەن باستاپ الەۋمەتتىك كودەكسكە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەندى.
ەندى سالىمشىلار جەكە زەينەتاقى شوتىنداعى مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى، مىندەتتى كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارى جانە ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارى ەسەبىنەن قالىپتاسقان جيناقتارىنىڭ 100 پايىزنا دەيىن ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلاردىڭ سەنىمگەرلىك باسقارۋىنا بەرە الادى.
بۇعان دەيىن زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ءبىر بولىگىن عانا باسقارۋعا بەرۋ مۇمكىندىگى بولعان.
سالىمشى بىرنەشە كومپانيانى تاڭداي الادى
جاڭا تارتىپكە سايكەس، سالىمشىلار سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلەتىن زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ كولەمىن وزدەرى انىقتاي الادى.
سونىمەن قاتار ازاماتتار قارجىلىق ماقساتتارىنا قاراي:
ءبىر نەمەسە بىرنەشە ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىنى؛
ءبىر نەمەسە بىرنەشە ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى تاڭداۋعا قۇقىلى.
ءۇش ءتۇرلى ينۆەستيتسيالىق پورتفەل ۇسىنىلادى
زاڭناماعا سايكەس، ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلار ءۇش ءتۇرلى پورتفەل قالىپتاستىرا الادى:
كونسەرۆاتيۆتى؛
قالىپتى؛
تاۋەكەلدى.
ولار تاۋەكەل دەڭگەيى، كۇتىلەتىن كىرىستىلىك جانە ينۆەستيتسيالاۋ مەرزىمى بويىنشا ەرەكشەلەنەدى.
ياعني سالىمشى ءوز زەينەتاقى جيناعىن ينۆەستيتسيالاۋ كەزىندە تاۋەكەلى تومەن نەمەسە جوعارى كىرىس اكەلۋى مۇمكىن ستراتەگيانى تاڭداي الادى.
زەينەتاقى جيناعىن باسقارۋعا بەرۋ مىندەتتى ەمەس
بۇل مۇمكىندىك ەرىكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى. سالىمشىلار زەينەتاقى جيناقتارىن ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلارعا بەرۋدىڭ كولەمىن جانە ينۆەستيتسيالىق ستراتەگياسىن وزدەرى تاڭدايدى.
زەينەتاقى جيناقتارىن سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ ءتارتىبى مەن ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر تۋرالى تولىق اقپارات ب ج ز ق سايتىندا جانە invest.enpf.kz پلاتفورماسىندا جاريالانعان.
وسىلايشا، قازاقستاننىڭ زەينەتاقى جۇيەسىندە سالىمشىلارعا وزدەرىنىڭ بولاشاق زەينەتاقى جيناقتارىن باسقارۋعا بەلسەندىرەك قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا كەزەڭ باستالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ب ج ز ق زەينەتاقى جيناعىنىڭ %100 ىن جەكە باسقارۋشىعا قالاي سەنىپ تاپسىرۋعا بولاتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.
سونداي-اق، قازاقستاندىقتارعا ب ج ز ق- داعى جيناعىنىڭ 100 پايىزىن اۋدارۋعا رۇقسات ەتىلەتىنى حابارلاندى.