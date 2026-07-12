قازاقستاندىقتارعا اپتاپ ىستىق، نايزاعاي جانە شاڭدى داۋىلعا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. قازاقپارات – 12-شىلدە كۇنى قازاقستاننىڭ 17 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
استانادا كۇندىز اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىكتە تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن. كۇندىز جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 18 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋ قالاسىندا دا كۇندىز جەل 15- 18 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولجانادى. وڭتۇستىكتە جانە تاۋدا جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. ىلە الاتاۋىنىڭ تاۋلارىندا دا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل كوتەرىلەدى. جەل 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى، ال ورتالىق پەن وڭتۇستىك- شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردا قالاسىندا دا شاڭدى داۋىل سوعىپ، توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىمكەنتتە كۇندىز جەل 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى، ال باتىس، سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە ورتالىق بولىكتەردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تۇركىستان قالاسىندا دا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى، تۇندە سولتۇستىكتە كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. 12- 15-شىلدە كۇندەرى كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورال قالاسىندا تۇندە جاڭبىر مەن نايزاعاي، ال كۇندىز +35 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جوعارى، سولتۇستىگى مەن باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جەل 15- 18 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىك- شىعىس پەن ورتالىقتا، سونداي-اق سولتۇستىكتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا دا تۇمان كۇتىلەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز جەل 15- 20 م/س- قا دەيىن كۇشەيىپ، ەكپىنى 23 م/س-قا جەتەدى. سولتۇستىك پەن وڭتۇستىكتە جوعارى، سولتۇستىك- باتىس، وڭتۇستىك- شىعىس جانە ورتالىقتا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە دە جەل كۇشەيەدى.
اباي وبلىسىندا كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 23 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وڭتۇستىك- باتىس پەن ورتالىقتا جوعارى، سولتۇستىك پەن وڭتۇستىك- شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە جەل 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى مەن شىعىسىندا جوعارى، وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق، سولتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستاناي قالاسىندا دا جاڭبىر مەن نايزاعاي بولجانادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا تۇندە، ال سولتۇستىگى، باتىسى جانە ورتالىعىندا كۇندىز ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 18 م/س- قا جەتەدى. وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە دە جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە جەل 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى، الاكول كولدەرى ماڭىندا ەكپىنى 23- 28 م/س- قا جەتەدى. باتىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا دا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىستا تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن. جەل 15- 20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. پەتروپاۆلدا دا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. سولتۇستىك- شىعىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. وبلىس بويىنشا جوعارى، ال باتىسى مەن سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
وسىعان دەيىن ش ق و-دا شىلدەدە اپتاپ ىستىق پەن جاڭبىر ءجيى الماسىپ تۇراتىنىن جازعانبىز.